Τραμπ κατά φοιτητών: Ανακλήθηκαν 300 βίζες - Ποια πρόσωπα στοχεύουν οι αρχές

Περισσότερες από 300 σπουδαστικές βίζες φέρεται να έχει ανακαλέσει η κυβέρνηση Τραμπ, ενώ στις ΗΠΑ διαμορφώνεται ένα σκοταδιστικό κλίμα έναντι του φοιτητικού ακτιβισμού.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Πέμπτη ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει ανακαλέσει 300 ή περισσότερες φοιτητικές βίζες, καθώς ο Λευκός Οίκος στοχεύει ολοένα και περισσότερο φοιτητές που γεννήθηκαν στο εξωτερικό, των οποίων η κύρια παράβαση φαίνεται να είναι ο ακτιβισμός. Ο Ρούμπιο προειδοποίησε ότι η διοίκηση προσέχει «αυτούς τους τρελούς».

Σε όλη τη χώρα έχουν συλληφθεί φοιτητές, σε ορισμένες περιπτώσεις από μασκοφόρους πράκτορες της υπηρεσίας μετανάστευσης και κρατούνται σε κέντρα κράτησης, μερικές φορές χίλια μίλια μακριά από τα σπίτια τους με ελάχιστη προειδοποίηση και συχνά με λίγες λεπτομέρειες σχετικά με το γιατί κρατούνταν.

«Μπορεί να είναι πάνω από 300 σε αυτό το σημείο. Το κάνουμε κάθε μέρα. Κάθε φορά που βρίσκω έναν από αυτούς τους τρελούς, του αφαιρώ τη βίζα», είπε ο Ρούμπιο σε συνέντευξη Τύπου από τη Γουιάνα, όπου βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη.

Πολλοί από αυτούς που συνελήφθησαν από αξιωματούχους του Τραμπ συμμετείχαν ή ήταν μέλη του φιλοπαλαιστινιακού κινήματος που σάρωσε τις πανεπιστημιουπόλεις των αμερικανικών κολεγίων πέρυσι. Μέλη του επιτελείου του Τραμπ, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται στην κυβέρνηση και πάλι, είχαν απειλήσει επί μήνες πριν αναλάβει τα καθήκοντά του ο νέος πρόεδρος, ότι θα προσπαθούσαν να απελάσουν φοιτητές που υποστήριζαν ανοιχτά τη Χαμάς ή άλλες χαρακτηρισμένες από τις ΗΠΑ τρομοκρατικές ομάδες ή επειδή συμμετείχαν σε διαδήλωση στην πανεπιστημιούπολη.

«Οι συλλήψεις αποτελούν ένδειξη μιας ευρύτερης προσπάθειας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να καταστείλει τις ενέργειες νόμιμων μόνιμων κατοίκων, κατόχων φοιτητικής βίζας και άλλων που ζουν και εργάζονται νόμιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια προσπάθεια που απειλεί να υπονομεύσει το θεμελιώδες αμερικανικό δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου και στη συγκέντρωση», είπαν ειδικοί στο NBC News.

«Υπάρχει κάτι μοναδικά ανησυχητικό στο να στέλνεις ένα μήνυμα στους καλύτερους και λαμπρότερους σε όλο τον κόσμο, που παραδοσιακά συρρέουν στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ λόγω της ελευθερίας τους, λόγω του πνευματικού τους σθένους, και τώρα λένε, "Δεν σε θέλουμε εδώ"», είπε ο Ben Wizner, διευθυντής της American Civil Liberties Technology Privaech.

Ο «τσάρος των συνόρων» του Τραμπ, ο Τομ Χόμαν, έχει επανειλημμένα πει ότι η πολιτική απέλασης της κυβέρνησης είναι «πρώτα οι χειρότεροι», που σημαίνει ότι δίνει προτεραιότητα στην απομάκρυνση ατόμων με ποινικό μητρώο ή ατόμων που είναι ύποπτα ότι αποτελούν απειλές για την εθνική ασφάλεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, υπάρχουν τουλάχιστον 400.000 μη Αμερικανοί πολίτες που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυβέρνηση έχει στείλει περισσότερους από 200 Βενεζουελάνους σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Ελ Σαλβαδόρ, ισχυριζόμενοι ότι οι μετανάστες έχουν δεσμούς με συμμορίες, κάτι που οι οικογένειες και οι δικηγόροι ορισμένων από τους απελαθέντες έχουν αρνηθεί κατηγορηματικά.

Η στόχευση φοιτητών είναι μια μετατόπιση από τον δηλωμένο στόχο τους να κυνηγούν εγκληματίες, είπε η Kathleen Bush-Joseph, αναλύτρια πολιτικής στο Πρόγραμμα Πολιτικής Μετανάστευσης των ΗΠΑ στο Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής, ένα μη κομματικό think tank. Η ίδια είπε ότι για τους μη πολίτες, «η κυβέρνηση έχει τεράστια διακριτική ευχέρεια όταν πρόκειται να χορηγήσει ή να αφαιρέσει επιδόματα μετανάστευσης, και αυτό μπορεί να γίνει με βάση διάφορους λόγους».

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ χρησιμοποίησε ως δικαιολογία για ορισμένες διαδικασίες απέλασης φοιτητών μια διάταξη για τη μετανάστευση που χρονολογείται από τον Ψυχρό Πόλεμο και δίνει στον Ρούμπιο την εξουσία να απελαύνει μη πολίτες εάν οι δραστηριότητές τους έχουν «δυνητικά σοβαρές δυσμενείς συνέπειες στην εξωτερική πολιτική». Και οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ μπορούν να ανακαλέσουν μια φοιτητική βίζα εάν κρίνουν ότι ο φοιτητής αποτελεί απειλή.

Ορισμένοι φοιτητές έχουν ήδη απελαθεί. Και οι συλλήψεις συνεχίζονται.

Μόλις αυτή την εβδομάδα, η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων συνέλαβε δύο φοιτητές κοντά στα σπίτια τους. Ο ένας ήταν ο Αλιρέζα Ντορούντι, διδακτορικός φοιτητής από το Ιράν που σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα. Το ICE δεν απάντησε αμέσως σε ένα αίτημα για σχόλια σχετικά με το μεταναστευτικό καθεστώς του φοιτητή ή γιατί συνελήφθη. Το Πανεπιστήμιο είπε ότι ένας διδακτορικός φοιτητής συνελήφθη, αλλά δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες.

Ένας άλλος ήταν η διδακτορική φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Tufts Ρουμέισα Οζτούρκ, μία Τουρκάλα υπήκοος που βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες με έγκυρη φοιτητική βίζα: Συνελήφθη στον δρόμο, πιθανότατα επειδή είχε συγγράψει ένα άρθρο γνώμης στη φοιτητική εφημερίδα του πανεπιστημίου Tufts πέρυσι, επικρίνοντας το πανεπιστήμιο για τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίθηκε στα αιτήματα των φοιτητών, καλώντας το σχολείο «να αναγνωρίσει την παλαιστινιακή γενοκτονία» και «να αποχωρήσει από εταιρείες με άμεσους ή έμμεσους δεσμούς με το Ισραήλ».

Every Jewish American should be standing up and saying NO to this. Rumeysa Ozturk, a Muslim Turkish national and doctoral student, was arrested by unidentified ICE agents while walking to meet friends. Her whereabouts are unknown. Her only "crime"? Participating in a protest—…

Το άρθρο, το οποίο συντάχθηκε από τέσσερις φοιτητές και συνυπέγραψαν άλλοι 32, δεν αναφέρει τη Χαμάς. Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τη σύλληψη της Οζτούρκ, ο Ρούμπιο αναρωτήθηκε γιατί «οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο» θα επέτρεπε σε ανθρώπους να έρχονται και να διαταράσσουν τις πανεπιστημιουπόλεις. «Σου δώσαμε βίζα για να έρθεις, να σπουδάσεις και να πάρεις πτυχίο, όχι για να είσαι κοινωνικός ακτιβιστής που έρχεται και σκίζει τις πανεπιστημιουπόλεις μας», είπε.

«Αν με προσκαλέσεις στο σπίτι σου επειδή σου πω, "θέλω να έρθω σπίτι σου για δείπνο", και μπω στο σπίτι σου και αρχίσω να βάζω λάσπη στον καναπέ σου και να βάφω με σπρέι την κουζίνα σου, βάζω στοίχημα ότι θα με διώξεις», συνέχισε ο Ρούμπιο.

Marco Rubio on Rumeysa Ozturk, the Turkish student who was detained:



“We revoked her visa. It’s an F-1 visa, I believe. We revoked it, and here’s why—I’ve said it everywhere, and I’ll say it again.



Let me be abundantly clear: If you apply for a student visa to come to… pic.twitter.com/ysnncquYue