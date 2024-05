Κολούμπια: Η αστυνομία εισέβαλε στο πανεπιστήμιο - Αρκετές συλλήψεις φοιτητών

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης το βράδυ της Τρίτης εισέβαλε στην πανεπιστημιούπολη του Κολούμπια, όπου οι φοιτητές συνεχίζουν την κατάληψη κατά του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.

Όπως διακρίνεται σε εικόνες και βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, αστυνομικοί πλησιάζουν το κτήριο του πανεπιστημίου Κολούμπια με ένα εφοδιασμένο με σκάλα όχημα, παραβιάζουν το παράθυρο και εισέρχονται στο εσωτερικό του.

Αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν live πλάνα από τις συλλήψεις αρκετών νεαρών διαδηλωτών. Νωρίτερα τη Δευτέρα, υπενθυμίζεται πως οι φοιτητές προχώρησαν στην κατάληψη ενός από τα κτήρια του πανεπιστημίου, του Hamilton Hall.

🚨#BREAKING: Police have begun entering the Hamilton Hall building through a second-floor window, deploying tear gas inside. Reports indicate there is an unconscious student in front of Hamilton Hall pic.twitter.com/IgoXOi6ZI6 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 1, 2024

Police have broken into Hamilton Hall at Columbia University to arrest students who had occupied it overnight, aiming to compel the university to divest. pic.twitter.com/fVXP9B8MzR — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) May 1, 2024

Here's a gem. After the NYPD surrounded Hamilton Hall, one of the protestors whines "F*ck you, it's finals - can I go home?" pic.twitter.com/YVJjuZE26v — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) May 1, 2024

Οι αξιωματούχοι του Κολούμπια περιόρισαν την πρόσβαση στους φοιτητές που ζουν εκεί και στους υπαλλήλους βασικών υπηρεσιών, ενώ οι διαδηλωτές ανάρτησαν ένα πανό σε ένα παράθυρο που γράφει «Ιντιφάντα», η αραβική λέξη για την εξέγερση.

Στη συνέχεια το πανεπιστήμιο προχώρησε στην αποβολή φιλοπαλαιστίνιων φοιτητών που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις και τις διαμαρτυρίες. Αρνήθηκαν να διαλύσουν τον καταυλισμό που έστησαν ως ένδειξη διαμαρτυρίας και η διοίκηση μετά το αδιέξοδο των συνομιλιών μαζί τους, προχώρησε στην αποβολή τους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ / AFP / Reuters