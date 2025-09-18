Τραμπ και Στάρμερ συμφώνησαν σε επενδύσεις δισεκατομμυρίων αλλά διαφώνησαν για την Παλαιστίνη

Στη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν σήμερα στο Chequers, ο Κιρ Στάρμερ και ο Ντόναλντ Τραμπ εξήραν την ανανέωση της «ειδικής σχέσης» μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ, παρουσιάζοντας μια νέα συμφωνία τεχνολογικής συνεργασίας που χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη επενδυτική συμφωνία στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επενδύσεις ύψους 150 έως 200 δισεκατομμυρίων λιρών (307–410 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) από αμερικανικές εταιρείες όπως η Microsoft, η Blackstone και η Palantir.

Επιπλέον, η Nvidia δεσμεύτηκε να εγκαταστήσει 120.000 μονάδες επεξεργαστών γραφικών στο Ηνωμένο Βασίλειο, επισημαίνοντας τη σημασία της τεχνολογίας για την ενίσχυση της οικονομίας και της ασφάλειας των δύο χωρών.

Ο Στάρμερ χαρακτήρισε τη συμφωνία ως «ένα γενικό βήμα αλλαγής» στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, τονίζοντας ότι θα δημιουργήσει περίπου 15.000 θέσεις εργασίας και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα της τεχνολογίας.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ επαίνεσε τον Στάρμερ για την αποτελεσματική διαπραγμάτευση της συμφωνίας, αναφέροντας ότι «έχουμε κάνει πράγματα που είναι οικονομικά εξαιρετικά για τις δύο χώρες».

«Διαφωνώ με τον πρωθυπουργό σε αυτό»

Αναφορικά με την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας οι δύο ηγέτες διαφώνησαν σε ό,τι αφορά την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης.

O Κιρ Στάρμερ δήλωσε πως εκείνος και ο Ντόναλντ Τραμπ «συμφωνούν απόλυτα» στην ανάγκη ενός ισραηλινο-παλαιστινιακού ειρηνευτικού οδικού χάρτη, ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως διαφωνεί με χώρες που αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη ως κράτος.

«Συμφωνούμε απόλυτα στην ανάγκη για ειρήνη και για έναν οδικό χάρτη, διότι η κατάσταση στη Γάζα είναι αφόρητη», είπε ο Στάρμερ σε δημοσιογράφους, μετά τη συνάντηση.

Ερωτηθείς σχετικά με χώρες που αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης, ο Τραμπ απάντησε: «Διαφωνώ με τον πρωθυπουργό (Στάρμερ) σε αυτό, μία από τις λίγες διαφωνίες μας, στην πραγματικότητα».

Η συνέντευξη Τύπου των δύο ηγετών:

Ρωσία-Ουκρανία

«Συζητήσαμε σήμερα πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τις άμυνές μας, να παρέχουμε περισσότερη υποστήριξη στην Ουκρανία και να εντείνουμε αποφασιστικά την πίεση στον Πούτιν για να τον πείσουμε να συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία που θα έχει διάρκεια», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Ο Τραμπ από τη μεριά του δήλωσε πως η επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία έχει γίνει πιο περίπλοκη απ’ όσο περίμενε κι ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν τον έχει απογοητεύσει.

«Με απογοήτευσε. Πραγματικά με έχει απογοητεύσει», είπε χαρακτηριστικά.