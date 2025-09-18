Κιρ Στάρμερ: Στοχεύει σε επένδυση 150 δισ. λιρών για να κατευνάσει τους επικριτές για την επίσκεψη Τραμπ

Ο Κιρ Στάρμερ προσπάθησε να διαχειριστεί μια πολιτικά επικίνδυνη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ με μια ανακοίνωση επενδύσεων 150 δισεκατομμυρίων λιρών από τις ΗΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναφέρει ο Guardian σε δημοσίευμά του.

Καθώς χιλιάδες διαδηλωτές εξέφραζαν την οργή τους στο Λονδίνο σε μια διαμαρτυρία του Συνασπισμού Stop Trump, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, συνοδευόμενος από τον βασιλιά και τη βασίλισσα κατά τη διάρκεια μιας πρώτης ημέρας που ολοκληρώθηκε με ένα επίσημο συμπόσιο, δεν ήρθε αντιμέτωπους με τους επικριτές του.

Η πρόσφατη απόλυση του Πίτερ Μάντελσον από τη θέση του Βρετανού πρέσβη στην Ουάσιγκτον λόγω της σχέσης του με τον Τζέφρι Έπσταϊν επισκιάζει έντονα την ιστορική διήμερη επίσκεψη, με τον ίδιο τον Τραμπ να έρχεται αντιμέτωπος με ερωτήματα για τις επαφες του με τον Έπσταϊν που αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019.

Με την Ντάουνινγκ Στριτ να είναι πρόθυμη να αξιοποιήσει στο έπακρο αυτό που θα μπορούσε να αποδειχθεί μια δύσκολη μέρα, ο Στάρμερ ανακοίνωσε αυτό που θεωρείται ότι είναι το μεγαλύτερο επενδυτικό πακέτο που έγινε ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Κιρ Στάρμερ: Πώς κατανέμεται η επένδυση των 150 δισ. λιρών

Από τα 150 δισεκατομμύρια λίρες, τα 90 δισεκατομμύρια λίρες ήταν δέσμευση της εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων Blackstone για επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά την επόμενη δεκαετία. Αυτό προστέθηκε στα 10 δισεκατομμύρια λίρες που η εταιρεία δεσμεύτηκε για ένα κέντρο δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης νωρίτερα φέτος.

Άλλες ανακοινώσεις περιλαμβάνουν 3,9 δισεκατομμύρια λίρες από την επενδυτική εταιρεία Prologis και 1,5 δισεκατομμύριο λίρες από την τεχνολογική εταιρεία Palantir. Η κυβέρνηση δήλωσε ότι το πακέτο θα δημιουργήσει 7.600 θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας σε τομείς όπως η καθαρή ενέργεια και οι βιοεπιστήμες.

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι «με φίλους όπως οι ΗΠΑ», το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε «να βοηθήσει στη διαμόρφωση του μέλλοντος για τις επόμενες γενιές και να βελτιώσει τη θέση των ανθρώπων σε όλη τη χώρα», προσθέτοντας: «Αυτές οι επενδύσεις αποτελούν απόδειξη» της οικονομικής ισχύος της Βρετανίας, στέλνοντας παράλληλα «ένα έντονο μήνυμα ότι η χώρα μας είναι ανοιχτή, φιλόδοξη και έτοιμη να ηγηθεί».

Πηγές της Ντάουνινγκ Στριτ ανέφεραν ότι τα 150 δισεκατομμύρια λίρες εισερχόμενων επενδύσεων ήταν υψηλότερα από το ποσό για ολόκληρο το περασμένο έτος και ότι ο πρωθυπουργός αισθάνεται «πολύ αισιόδοξος» επειδή ξεπέρασε τις προσδοκίες.

Η ανακοίνωση ακολούθησε μια ξεχωριστή δέσμευση για επενδύσεις δισεκατομμυρίων λιρών από αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της Microsoft, η οποία ανακοίνωσε ένα πακέτο δαπανών 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων (22 δισεκατομμύρια λίρες), το μεγαλύτερο που έχει γίνει ποτέ εκτός ΗΠΑ.

Ωστόσο, υπήρξε ένα πλήγμα την Τετάρτη, όταν ο Νικ Κλεγκ, ο πρώην αναπληρωτής πρωθυπουργός που κατείχε έναν από τους ανώτερους ρόλους στη Meta μέχρι νωρίτερα φέτος, περιέγραψε τη συμφωνία τεχνολογίας ΗΠΑ-Ηνωμένου Βασιλείου ως «απρόσεκτα δευτερόλεπτα από τη Σίλικον Βάλεϊ».

Μιλώντας στο συνέδριο της Βασιλικής Εταιρείας Τηλεόρασης στο Κέιμπριτζ, ο Κλεγκ είπε για τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας: «Αυτές οι εταιρείες χρειάζονται ούτως ή άλλως αυτούς τους πόρους υποδομής. Κατασκευάζουν κέντρα δεδομένων σε όλο τον κόσμο. Ίσως πιέστηκαν λίγο πιο μπροστά μόνο και μόνο για να τηρήσουν το χρονοδιάγραμμα με την επίσκεψη αυτής της εβδομάδας. Αλλά όλα είναι μονόδρομος».

«Απλώς πρέπει να είμαστε λίγο πιο ρεαλιστές σχετικά με τη δύσκολη θέση στην οποία είμαστε και να γίνουμε λίγο πιο σταθεροί σχετικά με το τι μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας, αντί για αυτό που νομίζω ότι βλέπουμε με αυτή τη συμφωνία τεχνολογίας ΗΠΑ-Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία είναι ουσιαστικά απλώς μερικά απρόσεκτα δευτερόλεπτα από τη Σίλικον Βάλεϊ».

Κιρ Στάρμερ: Πότε οριστικοποιείται η συμφωνία

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η συμφωνία τεχνολογίας, η οποία αναμένεται να οριστικοποιηθεί στην συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Τραμπ στο Chequers την Πέμπτη, δεν υποστηρίζει ιδιαίτερα την εγχώρια τεχνολογική βιομηχανία του Ηνωμένου Βασιλείου και αμφισβητούν τις παραχωρήσεις που θα μπορούσε να δώσει η κυβέρνηση στις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας σε θέματα ρύθμισης και φορολογίας.

Αφού προσγειώθηκε με ελικόπτερο στο Κάστρο του Ουίνδσορ το πρωί της Τετάρτης, ο Τραμπ συνόδευσε τον βασιλιά με άμαξα με άλογα, αλλά η πομπή παρέμεινε εντός του βασιλικού κτήματος και μακριά από το κοινό, για λόγους ασφαλείας.

Στον Αμερικανό πρόεδρο και τη σύζυγό του, Μελάνια, παρέθεσαν δείπνο ο βασιλιάς Κάρολος και η Καμίλα μέσα στο Κάστρο του Ουίνδσορ την Τετάρτη, μαζί με αρκετά κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων, όπως ο Τιμ Κουκ της Apple, ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia και ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI.

Με πληροφορίες από Gaurdian

