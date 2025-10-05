ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τραμπ: «Η Χαμάς θα αντιμετωπίσει πλήρη καταστροφή αν επιμείνει να παραμείνει στην εξουσία»

Καθημερινές και πιο έντονες οι πιέσεις Τραμπ στη Χαμάς να δεχθεί το σχέδιό του για τη Γάζα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Τραμπ: «Η Χαμάς θα αντιμετωπίσει πλήρη καταστροφή αν επιμείνει να παραμείνει στην εξουσία» Facebook Twitter
«Πλήρης εξάλειψη!» απάντησε ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε, τι θα συμβεί, σε περίπτωση που η Χαμάς επιμείνει να παραμείνει στην εξουσία / Φωτ.: EPA
0

Ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε τη Χαμάς ότι θα βρεθεί αντιμέτωπη με την «πλήρη εξάλειψη», εάν αρνηθεί να παραδώσει την εξουσία και τον έλεγχο της Γάζας, την ώρα που η Ουάσιγκτον εντείνει τις προσπάθειες για την προώθηση του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός, που έχει παρουσιάσει ο ίδιος.

«Πλήρης εξάλειψη!» απάντησε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, σε γραπτό μήνυμα προς τον δημοσιογράφο του CNN, Τζέικ Τάπερ, όταν ρωτήθηκε το Σάββατο, τι θα συμβεί, σε περίπτωση που η Χαμάς επιμείνει να παραμείνει στην εξουσία.

Σε ερώτηση για το εάν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στηρίζει το σχέδιό του για τον τερματισμό των βομβαρδισμών στη Γάζα και το ευρύτερο όραμά του για την περιοχή, ο Τραμπ απάντησε: «Ναι, ο Μπίμπι συμφωνεί».

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η πρότασή του θα οδηγήσει σε συμφωνία, δηλώνοντας πως εργάζεται εντατικά για να καταστεί εφικτή η εφαρμογή της.

Τραμπ: Πώς έπεισε τον Νετανιάχου για το σχέδιό του

Οι συνομιλίες Τραμπ και Νετανιάχου αυξάνονται από την ημέρα που ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε το σχέδιό του για τη Γάζα. «Είπα, "Μπίμπι, αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη". Ήταν σύμφωνος με αυτό», φανέρωσε ο Τραμπ. «Πρέπει να το δεχτείς. Δεν έχεις άλλη επιλογή. Μαζί μου, πρέπει να είσαι καλά». Το Axios επισημαίνει πως αυτό αποτελεί μια σημαντική πτυχή της συνάντησης καθώς τα δημόσια μηνύματα του Τραμπ και η διπλωματία στο παρασκήνιο την Παρασκευή έφεραν το Ισραήλ και τη Χαμάς πιο κοντά από ποτέ στον τερματισμό ενός πολέμου που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Το Σάββατο, ο Τραμπ ανακοίνωσε, ότι το Ισραήλ αποδέχθηκε τη γραμμή αρχικής αποχώρησης που περιλαμβάνεται στο σχέδιο εκεχειρίας ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, η αμερικανική κυβέρνηση αναμένει πλέον επίσημη απάντηση από τη Χαμάς.

Αν η οργάνωση συμφωνήσει, τόνισε ο Τραμπ, η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί άμεσα σε ισχύ και θα ξεκινήσει ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων.

«Μετά από διαπραγματεύσεις, το Ισραήλ συμφώνησε στη γραμμή αρχικής αποχώρησης, την οποία έχουμε κοινοποιήσει στη Χαμάς. Όταν η Χαμάς το αποδεχθεί, η εκεχειρία θα τεθεί άμεσα σε ισχύ, θα ξεκινήσει η ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων και θα δημιουργηθούν οι συνθήκες για την επόμενη φάση της αποχώρησης, που θα μας φέρει πιο κοντά στο τέλος αυτής της τραγωδίας 3.000 ετών. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και... μείνετε συντονισμένοι!», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Τραμπ σε Χαμάς: «Δεν θα δεχθώ καθυστερήσεις»

Οι πιέσεις του Τραμπ στη Χαμάς είναι καθημερινές. Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, ξεκαθάρισε, πως «δεν θα ανεχτεί καμία καθυστέρηση» στην εφαρμογή του σχεδίου του για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα και την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ.

Μέσω Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανήρτησε το μήνυμα: «Δεν θα ανεχτώ καθυστερήσεις, που πολλοί πιστεύουν ότι θα συμβούν, ή οποιοδήποτε αποτέλεσμα που θα έθετε ξανά τη Γάζα σε κίνδυνο. Ας το κάνουμε αυτό, ΓΡΗΓΟΡΑ. Όλοι θα έχουν δίκαιη αντιμετώπιση». Παράλληλα, προτρέπει τη Χαμάς να «κινηθεί γρήγορα», απειλώντας με τελεσίγραφο ότι διαφορετικά «όλα θα χαθούν».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ικανοποιημένος που το Ισραήλ «σταμάτησε προσωρινά τους βομβαρδισμούς ώστε να δώσει μια ευκαιρία να υλοποιηθεί η απελευθέρωση των ομήρων και η ειρηνευτική συμφωνία», παρόλο που στη Γάζα φέρονται να σκοτώθηκαν δεκάδες ακόμη άτομα από επιδρομές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μετά το κάλεσμα του Τραμπ.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Προειδοποιήσεις Νετανιάχου και Τραμπ στη Χαμάς, ενώ η Γάζα εξακολουθεί να μετρά νεκρούς

Διεθνή / Τελεσίγραφα Νετανιάχου και Τραμπ στη Χαμάς, την ώρα που οι νεκροί στη Γάζα αυξάνονται

«Η Χαμάς θα αφοπλιστεί είτε με τη διπλωματία, είτε στρατιωτικά» λέει ο Νετανιάχου - «Δεν θα δεχθώ καθυστερήσεις», προειδοποιεί ο Τραμπ - 57 ακόμη νεκροί στον θύλακα παρά την έκκληση του Αμερικανού προέδρου
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γκρέτα Τούνμπεργκ: Την έσυραν από τα μαλλιά και την έβαλαν να φιλήσει τη σημαία του Ισραήλ

Διεθνή / Γκρέτα Τούνμπεργκ: Την έσυραν από τα μαλλιά και την έβαλαν να φιλήσει τη σημαία του Ισραήλ

«Της έκαναν ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, ως προειδοποίηση προς τους υπόλοιπους» καταγγέλλει ακτιβιστής - Νέες πληροφορίες για τις συνθήκες κράτησής της σε υψίστης ασφαλείας φυλακή στην έρημο Νεγκέβ
LIFO NEWSROOM
Προειδοποιήσεις Νετανιάχου και Τραμπ στη Χαμάς, ενώ η Γάζα εξακολουθεί να μετρά νεκρούς

Διεθνή / Τελεσίγραφα Νετανιάχου και Τραμπ στη Χαμάς, την ώρα που οι νεκροί στη Γάζα αυξάνονται

«Η Χαμάς θα αφοπλιστεί είτε με τη διπλωματία, είτε στρατιωτικά» λέει ο Νετανιάχου - «Δεν θα δεχθώ καθυστερήσεις», προειδοποιεί ο Τραμπ - 57 ακόμη νεκροί στον θύλακα παρά την έκκληση του Αμερικανού προέδρου
LIFO NEWSROOM
 
 