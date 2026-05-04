Τραμπ: «Βυθίσαμε επτά ιρανικά σκάφη» – Κλιμακώνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέρριψαν επτά μικρά ιρανικά σκάφη στα Στενά του Ορμούζ, εν μέσω κλιμακούμενης έντασης στην περιοχή και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση «Project Freedom».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ιρανικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον πλοίων που κινούνταν στο πέρασμα, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξαν σοβαρές ζημιές, πέρα από ένα περιστατικό που αφορούσε νοτιοκορεατικό φορτηγό πλοίο. «Καταρρίψαμε επτά μικρά σκάφη, ή όπως τα αποκαλούν εκείνοι, “γρήγορα” σκάφη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Λίγο νωρίτερα, ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (Centcom), ναύαρχος Μπράντλεϊ Κούπερ, είχε δηλώσει ότι αμερικανικές δυνάμεις «κατέστρεψαν» έξι μικρά ιρανικά σκάφη, ενώ αναχαίτισαν πυραύλους cruise, drones και άλλες απειλές που κατευθύνονταν προς εμπορικά πλοία στην περιοχή.

Το Ιράν διαψεύδει ότι οι ΗΠΑ βύθισαν σκάφη στα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα σκάφη επλήγησαν από ελικόπτερα Apache και Seahawk, στο πλαίσιο της επιχείρησης που στόχο έχει να διασφαλίσει τη διέλευση εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα παγκοσμίως.

Η επιχείρηση «Project Freedom» περιλαμβάνει μεγάλη στρατιωτική κινητοποίηση, με περίπου 15.000 στρατιώτες, πάνω από 100 αεροσκάφη και ναυτικές μονάδες, καθώς και μη επανδρωμένα συστήματα. Όπως διευκρίνισε ο Κούπερ, τα αμερικανικά πλοία δεν συνοδεύουν επισήμως τα εμπορικά σκάφη, αλλά παρεμβαίνουν όταν κρίνεται απαραίτητο.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να εφαρμόζουν ναυτικό αποκλεισμό εις βάρος του Ιράν, περιορίζοντας την πρόσβαση πλοίων προς και από τα ιρανικά λιμάνια.

Από την πλευρά του, το Ιράν αμφισβητεί τις αμερικανικές ανακοινώσεις. Κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν δηλώσεις ανώτατου στρατιωτικού αξιωματούχου, ο οποίος διέψευσε ότι ιρανικά σκάφη έχουν βυθιστεί, ενώ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη δεν σχεδιάζει να στοχεύσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, παρά την ένταση των τελευταίων ωρών.

Την ίδια στιγμή, τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη, καθώς αναχαιτίζουν βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους cruise και drones που αποδίδονται στο Ιράν. Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της χώρας, τρεις πύραυλοι καταρρίφθηκαν, ενώ ένας κατέπεσε στη θάλασσα.

Παράλληλα, επίθεση με drone προκάλεσε πυρκαγιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στο εμιράτο της Φουτζέιρα, με τις αρχές να αναφέρουν ότι η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Aντικρουόμενες δηλώσεις για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται ενώ η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει εξαιρετικά ρευστή. Ιρανικά μέσα είχαν νωρίτερα μεταδώσει, χωρίς επιβεβαίωση, ότι πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στο νησί Τζασκ, ισχυρισμός που διαψεύστηκε από την αμερικανική πλευρά.

Παράλληλα, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης υποστηρίζουν ότι κανένα εμπορικό πλοίο δεν έχει περάσει από τα Στενά τις τελευταίες ώρες, απορρίπτοντας ως «ψευδείς» τις αναφορές περί διελεύσεων πλοίων υπό αμερικανική προστασία.

Την ίδια ώρα, η ένταση δεν περιορίζεται μόνο στη θάλασσα. Στο Ομάν, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν επλήγη κτίριο κατοικιών κοντά στα Στενά, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, ενώ καταγράφηκαν ζημιές σε οχήματα και παρακείμενα κτίρια.

Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους, προειδοποιώντας ότι το Ιράν θα «εξαφανιστεί από προσώπου γης» εάν στοχεύσει αμερικανικά πλοία που επιχειρούν στην περιοχή.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ είναι πλήρως προετοιμασμένες στρατιωτικά, ενώ χαρακτήρισε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν ως «μία από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έχουν γίνει ποτέ». Παράλληλα, ανέφερε ότι βλέπει δύο ενδεχόμενα για την εξέλιξη της κρίσης: είτε μια συμφωνία με την Τεχεράνη είτε περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση.

Η επόμενη ημέρα για τα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ κινούνται και σε διπλωματικό επίπεδο. Ο Αμερικανός πρέσβης στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον, σε συνεργασία με το Μπαχρέιν και άλλες χώρες του Κόλπου, προετοιμάζει σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας με στόχο να «καταστήσει υπόλογο το Ιράν» για την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο θα καλεί την Τεχεράνη να σταματήσει την τοποθέτηση θαλάσσιων ναρκών και να αποκαλύψει τη θέση τους, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές ποιος μηχανισμός θα μπορούσε να διασφαλίσει την εφαρμογή των μέτρων.

Παράλληλα, ιρανικές πηγές προειδοποιούν ότι ενδεχόμενη εμπλοκή τρίτων χωρών θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση. Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, στρατιωτική πηγή ανέφερε ότι τα συμφέροντα των ΗΑΕ θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο, εάν το εμιράτο προχωρήσει σε «απρόσεκτες ενέργειες».

Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά και από το Ισραήλ, το οποίο βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ η διεθνής κοινότητα εκφράζει ανησυχία για τον κίνδυνο γενικευμένης αποσταθεροποίησης σε μια περιοχή κρίσιμη για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία.

Με πληροφορίες από BBC, Guardian