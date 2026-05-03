Ιράν: Το σχέδιο τριών σταδίων για τερματισμό του πολέμου με ΗΠΑ - Ο ρόλος του Ορμούζ

Το Al Jazeera έφερε στη δημοσιότητα τις νέες λεπτομέρειες για το ειρηνευτικό σχέδιο που έχει καταθέσει το Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης εντός 30 ημερών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του δικτύου, η πρόταση διαβιβάστηκε μέσω του Πακιστάν και προβλέπει τρεις βασικές φάσεις, που αποσκοπούν στη μετατροπή της εκεχειρίας σε πλήρη λήξη του πολέμου.

Ιράν: Τα βασικά σημεία του σχεδίου για τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ

Το σχέδιο περιλαμβάνει αμοιβαία δέσμευση μη επιθετικότητας, με το Ιράν να απέχει από επιθέσεις, με αντάλλαγμα οι ΗΠΑ και το Ισραήλ να μην προχωρούν σε στρατιωτικά πλήγματα κατά της Τεχεράνης και των συμμάχων της.

Παράλληλα, απορρίπτεται το ενδεχόμενο αποσυναρμολόγησης της πυρηνικής υποδομής της χώρας ή καταστροφής των εγκαταστάσεών της, ενώ προβλέπεται η σταδιακή άρση των κυρώσεων, με αποδέσμευση «παγωμένων» κεφαλαίων.

Σε ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα, το Ιράν προτείνει την επιστροφή στον εμπλουτισμό ουρανίου στο 3,6%, μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, βάσει της λεγόμενης αρχής «μηδενικής αποθήκευσης».

Ιράν: Τα τρία στάδια του ειρηνευτικού σχεδίου

Στην πρώτη φάση, προβλέπεται η σταδιακή επαναλειτουργία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ και η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. Η Τεχεράνη θα αναλάβει την εξουδετέρωση ναρκών στη θάλασσα.

Η δεύτερη φάση αφορά την εφαρμογή των δεσμεύσεων για μη επιθετικότητα και τη σταδιακή αποκλιμάκωση των στρατιωτικών ενεργειών σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Στην τρίτη φάση, το Ιράν προτείνει την έναρξη στρατηγικού διαλόγου με τις αραβικές χώρες της περιοχής, με στόχο τη δημιουργία ενός ευρύτερου συστήματος ασφάλειας που θα καλύπτει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Το σχέδιο, εφόσον γίνει αποδεκτό, θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την οριστική λήξη της σύγκρουσης, αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από την πλευρά της Ουάσινγκτον.

Σχέδιο 14 σημείων από το Ιράν

Σύμφωνα με ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, η Τεχεράνη διαβίβασε στην Ουάσιγκτον, μέσω Πακιστάν, σχέδιο για να τερματιστεί ο πόλεμος μέσα σε 30 ημέρες.

Σύμφωνα με το Tasnim, το Ιράν αξιώνει στο σχέδιο αυτό να αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα από τομείς κοντά στο έδαφός του, να αρθεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών, να αποδεσμευτούν παγωμένοι ιρανικοί πόροι, να καταβληθούν επανορθώσεις, να αρθούν οι κυρώσεις, να υπάρξει «μηχανισμός» για τα Στενά του Ορμούζ και να κηρυχθεί «το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

Το πρακτορείο δεν αναφέρθηκε στον φάκελο του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας της Τεχεράνης. Αυτό όμως είναι κεντρικό ζήτημα για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, που κατηγορούν το Ιράν πως επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο- κάτι που η ιρανική ηγεσία διαψεύδει επί δεκαετίες.

Η ιρανική διπλωματία είχε ήδη διαβιβάσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα νέο κείμενο στο Πακιστάν, χωρίς να διαρρεύσει καμιά λεπτομέρεια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν τον «ικανοποιεί» η πρόταση. Κι ενώ είχε ήδη απειλήσει να αφανίσει «τον πολιτισμό» του Ιράν, πρόσθεσε πως θα προτιμούσε να μην «κονιορτοποιήσει μια για πάντα» την Ισλαμική Δημοκρατία, η επανέναρξη του πολέμου συνεχίζει να είναι «μια επιλογή».

«Είναι πιθανή η επανέναρξη της σύρραξης ανάμεσα στο Ιράν και στις ΗΠΑ και τα γεγονότα έχουν δείξει ότι οι ΗΠΑ δεν τηρούν καμιά υπόσχεση ή συμφωνία», σχολίασε χθες ο Μοχαμάντ Τζαφάρ Ασαντί, στέλεχος της διοίκησης Χατάμ αλ Ανμπιγιά των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων FARS.

Με πληροφορίες από Al Jazeera

