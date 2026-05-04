Axios: «Θέλει δράση» - Η δυσαρέσκεια Τραμπ για το αδιέξοδο με το Ιράν πίσω από το σχέδιο για τα Στενά του Ορμούζ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται ιδιαίτερα δυσαρεστημένος με το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, το οποίο περιγράφεται ως κατάσταση «ούτε συμφωνίας ούτε πολέμου».

Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, ο Ντόναλντ Τραμπ «θέλει δράση, πίεση και μια συμφωνία», δείχνοντας ότι επιδιώκει μια πιο ενεργητική στάση για να αλλάξει τις ισορροπίες.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάστηκε στον Αμερικανό πρόεδρο ένα σχέδιο που περιλάμβανε τη διέλευση πολεμικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, ακόμη και με χρήση ισχύος για το άνοιγμά του.

Τελικά, επέλεξε μια πιο προσεκτική προσέγγιση, τουλάχιστον αρχικά, αποφεύγοντας την άμεση κλιμάκωση.

Τα Στενά του Ορμούζ στο επίκεντρο της έντασης ΗΠΑ-Ιράν

Από σήμερα, το αμερικανικό ναυτικό θα υποστηρίζει εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία που διέρχονται από τα στενά, παρέχοντας οδηγίες για αποφυγή ναρκών και παραμένοντας σε ετοιμότητα σε περίπτωση επίθεσης από το Ιράν.

Ωστόσο, δεν προβλέπεται πλήρης συνοδεία από πολεμικά πλοία, αλλά παρουσία «σε κοντινή απόσταση» με υποστήριξη και από αεροπορικά μέσα.

Παράλληλα, η επιχείρηση με την ονομασία «Project Freedom» περιλαμβάνει ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις, όπως αντιτορπιλικά, drones, πάνω από 100 αεροσκάφη και περίπου 15.000 στρατιώτες.

Σύμφωνα με πηγές, πρόκειται για μια κίνηση που θα μπορούσε να αποτελέσει την αρχή μιας διαδικασίας που ενδέχεται να οδηγήσει σε σύγκρουση με το Ιράν, ανάλογα με την αντίδραση της Τεχεράνης.

Το Ιράν, από την πλευρά του, έχει ήδη προειδοποιήσει για αντίποινα, ενώ αξιωματούχοι του κάνουν λόγο για παραβίαση της εκεχειρίας και απειλή στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Την ίδια στιγμή, διπλωματικές επαφές συνεχίζονται παρασκηνιακά, με ανταλλαγή προτάσεων μεταξύ των δύο πλευρών, αν και το κλίμα παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο και το ενδεχόμενο συμφωνίας αβέβαιο.