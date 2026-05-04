Τραμπ: Το Ιράν θα «εξαφανιστεί από προσώπου γης» εάν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν θα «εξαφανιστεί από προσώπου γης» εάν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση «Project Freedom».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις αυτές σε συνέντευξή του στο Fox News και στον δημοσιογράφο Trey Yingst τη Δευτέρα, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως το Ιράν έχει γίνει «πολύ πιο διαλλακτικό» στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Ο ίδιος τόνισε επίσης ότι η στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ στην περιοχή συνεχίζεται.

«Έχουμε περισσότερα όπλα και πυρομαχικά, πολύ υψηλότερης ποιότητας από ό,τι είχαμε στο παρελθόν», δήλωσε ο Τραμπ.

«Έχουμε τον καλύτερο εξοπλισμό. Έχουμε υλικό σε όλο τον κόσμο. Έχουμε βάσεις σε όλο τον κόσμο. Όλες είναι πλήρως εξοπλισμένες. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλο αυτόν τον εξοπλισμό, και θα το κάνουμε αν χρειαστεί», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ντόναλντ Τραμπ: Η ανάρτηση για τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ

«Χώρες από όλο τον κόσμο, σχεδόν όλες εκτός της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή που εξελίσσεται τόσο εμφανώς και βίαια, έχουν ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να βοηθήσουν στην απελευθέρωση των πλοίων τους, τα οποία έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ, σε μια κατάσταση με την οποία δεν έχουν καμία απολύτως σχέση. Πρόκειται απλώς για ουδέτερους και αθώους παρατηρητές.

Για το καλό του Ιράν, της Μέσης Ανατολής και των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουμε ενημερώσει αυτές τις χώρες ότι θα συνοδεύσουμε τα πλοία τους με ασφάλεια έξω από τα περιορισμένα αυτά ύδατα, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν κανονικά τη δραστηριότητά τους. Πρόκειται, επαναλαμβάνω, για πλοία από περιοχές του κόσμου που δεν εμπλέκονται σε καμία περίπτωση σε όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή.

Έχω δώσει εντολή στους εκπροσώπους μου να τους ενημερώσουν ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα πλοία και τα πληρώματά τους να απομακρυνθούν με ασφάλεια από τα Στενά. Σε όλες τις περιπτώσεις, μας έχουν δηλώσει ότι δεν θα επιστρέψουν έως ότου η περιοχή καταστεί ασφαλής για ναυσιπλοΐα και για κάθε άλλη δραστηριότητα.

Η διαδικασία αυτή, με την ονομασία «Project Freedom», θα ξεκινήσει το πρωί της Δευτέρας, ώρα Μέσης Ανατολής. Είμαι πλήρως ενήμερος ότι οι εκπρόσωποί μου βρίσκονται σε πολύ θετικές συνομιλίες με το Ιράν, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε κάτι θετικό για όλους.

Η μετακίνηση των πλοίων έχει αποκλειστικά στόχο να απεγκλωβίσει ανθρώπους, εταιρείες και χώρες που δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα κακό, είναι θύματα των περιστάσεων. Πρόκειται για μια ανθρωπιστική πρωτοβουλία εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών και των χωρών της Μέσης Ανατολής, αλλά ιδιαίτερα και του Ιράν.

Πολλά από αυτά τα πλοία έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε τρόφιμα και βασικά αγαθά που είναι απαραίτητα για τη διαβίωση των πληρωμάτων σε υγιείς και ασφαλείς συνθήκες. Πιστεύω ότι αυτή η κίνηση μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική ένδειξη καλής θέλησης από όλες τις πλευρές που συγκρούονται τους τελευταίους μήνες.

Εάν, με οποιονδήποτε τρόπο, παρεμποδιστεί αυτή η ανθρωπιστική διαδικασία, η παρέμβαση αυτή θα αντιμετωπιστεί, δυστυχώς, με αποφασιστικό τρόπο.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Ντόναλντ Τραμπ

Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής».