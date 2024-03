Τουρκία: Τέσσερις στους 10 δεν βάζουν κρέας ή ψάρι στο τραπέζι - Γιατί αυξήθηκαν τα επιτόκια στο 50%

Διθύραμβοι συνόδευσαν την κίνηση της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας (TCMB) να αυξήσει τα επιτόκια από το 45% στο 50% «εν μία νυκτί», ενώ μάλιστα είχε δηλώσει προσφάτως ότι είχε τελειώσει με τις αυξήσεις.

Οι περισσότεροι φιλοκυβερνητικοί οικονομολόγοι έσπευσαν να σχολιάσουν ότι αυτή ήταν μία «αποφασιστική κίνηση» της TCMB στη μάχη ενάντια στον πληθωρισμό. Φυσικά και δεν είναι αυτό που συνέβη. Δεν ξύπνησε ξαφνικά ο νεότατος διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Φατίχ Καραχάν και αποφάσισε να σαρώσει τον πληθωρισμό. Άλλο πράγμα συμβαίνει.

Φυσικά την απόφαση για αύξηση επιτοκίων έσπευσε να εκμεταλλευθεί ο πρόεδρος του Κόμματος DEVA και πρώην υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας, Αλί Μπαμπατζάν, ο οποίος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ψέγει τον Ερντογάν για το γεγονός ότι πριν από τις εκλογές του Μαΐου του 2023 διατράνωνε πως «όσο είμαι εγώ πρόεδρος τα επιτόκια δεν θα αυξηθούν»

Όπως αναφέρει στο βίντεο που ανήρτησε ο Μπαμπατζάν «μέχρι τώρα έχει αυξήσει τα επιτόκια εννέα φορές από τότε!»

Ο πληθωρισμός στην Τουρκία έχει φτάσει σε τραγικά σημεία και το οικονομικό επιτελείο του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καλείται να κάνει κάτι προτού σκάσει το κανόνι ολοκληρωτικά, μιας επί σειρά ετών λένε ψέμματα για τον πληθωρισμό

Ο επικεφαλής οικονομολόγος του Συνδέσμου Τούρκων Βιομηχάνων (TÜSİAD), Γκιζέμ Οζτόκ Αλτινσάτς σχολιάζοντας την απόφαση της TCMB έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Επιτέλους λέμε την αλήθεια».

Ο Τούρκος σχολιαστής Αλαατίν Ακτάς υποστήριξε ότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος βραχυπρόθεσμα για τη διατήρηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας εκτός από την αύξηση των επιτοκίων. Η TCMB προσπαθούσε να ελέγξει την αγορά πουλώντας ξένο νόμισμα, αλλά δεν υπήρχε σημαντική ποσότητα ξένου νομίσματος στα αποθέματα. Τις τελευταίες 4 εβδομάδες, η τουρκική κεντρική τράπεζα πούλησε 20 δισεκατομμύρια δολάρια για να ελέγξει τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Για αυτό το λόγο η αύξηση των επιτοκίων σήμερα. Οι πολιτικοί δεν ήθελαν αύξηση επιτοκίων 10 μόνο ημέρες μέχρι τις δημοτικές εκλογές. Ωστόσο, ήταν επιβεβλημένη για να αποτραπεί η αύξηση των συναλλαγματικών ισοτιμιών. «Για τον τουρκικό λαό, ο πιο σημαντικός δείκτης για το αν η οικονομία πηγαίνει καλά ή άσχημα είναι η συναλλαγματική ισοτιμία», λέει ο Ακτάς.

Ο οικονομικός αναλυτής και ακαδημαϊκός Μουράτ Κουμπιλάι γράφει: «Η πληθωριστική πίεση που θα ασκούσαν οι επικαιροποιημένοι φόροι και οι αυξήσεις με το νέο έτος και η προεκλογική οικονομική σπατάλη ήταν εμφανείς. Ήταν αδύνατο για τη διοίκηση ΤCΜB να μην το γνωρίζει αυτό και να μην το συμπεριλάβει στους υπολογισμούς της. Παρόλα αυτά, οι αυξήσεις των επιτοκίων μειώθηκαν στις 250 μονάδες βάσης και στη συνέχεια έληξαν και ειπώθηκε ότι δεν χρειαζόταν νέα. Άρα το θέμα δεν ήταν ο πληθωρισμός. Εάν συνέβαινε αυτό, αυτή η αύξηση θα ερχόταν χωρίς να προκληθεί κατάρρευση αποθεματικών 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων ή τουλάχιστον θα δινόταν εκ των προτέρων ένα προφορικό μήνυμα για τον σκοπό αυτό. Δεν έχει υπάρξει μάχη κατά του πληθωρισμού στην Τουρκία από το 2011».

Η επίσημη στατιστική αρχή της Τουρκίας, το Τουρκικό Στατιστικό Ινστιτούτο (TÜİK), ανακοίνωσε τον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού στο 67,07% για τον Φεβρουάριο του 2024. Την ίδια ώρα η ανεξάρτητη ομάδα οικονομολόγων για τον πληθωρισμό (ENAG), ένας συνασπισμός επιστημόνων που πρόσκεινται στην αντιπολίτευση και μετρούν τα πραγματικά στοιχεία του πληθωρισμού, ασχέτως των μαγειρεμάτων του κατά περίσταση οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, διέψευσε όπως κάνει επίσειρά δεκάδων μηνών, τα επίσημα κυβερνητικά στοιχεία και ανακοίνωσε ότι ο πληθωρισμός στην Τουρκία ανέρχεται στο 121,98%.

ENAGrup Consumer Price Index (E-CPI) increased by 4.32% in February, 2024.



E-CPI increased by 121.98% in the last 12 months