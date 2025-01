Τουρκία: Στους 76 οι νεκροί από τη φωτιά σε ξενοδοχείο - Οι φλόγες τους βρήκαν στον ύπνο

Στους 76 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών εξαιτίας της φωτιάς στο ξενοδοχείο του χιονοδρομικού κέντρου Καρτάλκαγια της επαρχίας Μπόλου στη βόρεια Τουρκία.

Την παραπάνω ανακοίνωσε έκανε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια. Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 66 νεκρούς και 51 τραυματίες.

Η πυρκαγιά στο ξενοδοχείο Grand Kartal, 12 ορόφων, το οποίο βρίσκεται στον πολύ γνωστό προορισμό χειμερινού τουρισμού Καρτάλκαγια, περίπου 300 χλμ δυτικά της Κωνσταντινούπολης και 180 χλμ από την Άγκυρα, ξέσπασε στις 3:27 τα ξημερώματα. Την ώρα εκείνη, οι περισσότεροι πελάτες του ξενοδοχείου ήταν στα δωμάτιά τους και οι φλόγες τους βρήκαν στον ύπνο, γεγονός που εκτιμάται ότι αύξησε τον αριθμό των θυμάτων.

Στον μεγάλο αριθμό των θυμάτων συνέβαλε επίσης, το γεγονός ότι αυτή την περίοδο οι μαθητές στην Τουρκία βρίσκονται σε δεκαπενθήμερες διακοπές μετά τη λήξη του πρώτου εξαμήνου στα σχολεία και για πολλές οικογένειες αυτή είναι μία περίοδος χειμερινών εκδρομών. Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν είναι ακόμη γνωστά. Δεν αποκλείεται να οφείλεται σε διαρροή αερίου ή βραχυκύκλωμα. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από τον χώρο του εστιατορίου του ξενοδοχείου.

Την ώρα της πυρκαγιάς στο ξενοδοχείο υπήρχαν 237 φιλοξενούμενοι, σύμφωνα με τον νομάρχη Μπόλου, Αμπντουλαζίζ Αϊντίν. Νωρίτερα, οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για δέκα νεκρούς και 32 τραυματίες και στη συνέχεια η κοινή γνώμη έμαθε συγκλονισμένη από τον υπουργό Εσωτερικών ότι ο απολογισμός είχε ανέλθει σε 66 νεκρούς και 51 τραυματίες. Δεκαεπτά τραυματίες έχουν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου διακομίστηκαν.

Στις εικόνες που προβλήθηκαν φαίνεται ότι η φωτιά κατέκλυσε γρήγορα το ξενοδοχείο και το κατέστρεψε ολοσχερώς. Στη γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς συνέβαλε το γεγονός ότι το κτήριο είχε στους τοίχους του ξύλινη επένδυση. Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει για τον κίνδυνο κατάρρευσης του κτηρίου.

