Σε έκδοση NAVTEX για επιστημονικές έρευνες στο Αιγαίο προχώρησε η Τουρκία, με την ημέρα έναρξης να συμπίπτει με την άφιξη Τσαβούσογλου στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, η ναυτική οδηγία εκδόθηκε από τον υδρογραφικό σταθμό της Σμύρνης και αφορά την περίοδο από 31 Μαΐου έως 21 Ιουνίου, για έρευνες του πλοίου Tubitak Marmara.

Υπενθυμίζεται ότι την Δευτέρα 31 Μαΐου έχει προγραμματιστεί η συνάντηση των Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Δένδια με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Αναλυτικά η τουρκική NAVTEX:

TURNHOS N/W : 0446/21

AEGEAN SEA

1. SCIENTIFIC SURVEY, BY R/V TÜBİTAK MARMARA BETWEEN 31 MAY-10 JUN 21 IN AREA BOUNDED BY;

38 00.846 N – 026 04.685 E

38 10.305 N – 026 15.609 E

38 04.826 N – 026 36.788 E

38 08.493 N – 026 40.097 E

38 08.687 N – 026 47.192 E

38 01.494 N – 026 51.788 E

38 01.874 N – 027 02.014 E

37 58.875 N – 027 07.878 E

37 58.342 N – 027 14.142 E

37 45.718 N – 027 13.874 E

37 45.633 N – 027 10.863 E

37 47.662 N – 027 10.951 E

37 52.514 N – 027 07.911 E

37 54.030 N – 027 01.930 E

37 55.750 N – 026 43.260 E

37 48.408 N – 026 19.699 E

37 44.717 N – 026 04.719 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 102100Z JUN 21.