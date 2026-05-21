Τουρκία: Καθαιρείται ο ηγέτης της αντιπολίτευσης - Επιστρέφει ο Κιλιτσντάρογλου

Δικαστήριο στην Άγκυρα, στην Τουρκία, αποφάσισε σήμερα την απομάκρυνση της ηγεσίας του μεγαλύτερου κόμματος της τουρκικής αντιπολίτευσης, σε μια εξέλιξη που ενδέχεται να ενισχύσει περαιτέρω την πολιτική κυριαρχία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το δικαστήριο ακύρωσε τα αποτελέσματα του συνεδρίου του 2023 του τουρκικού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος (CHP), απόφαση που ουσιαστικά ακυρώνει την εκλογή του Οζγκιούρ Οζέλ στην ηγεσία του κόμματος και δημιουργεί σοβαρή αβεβαιότητα για το μέλλον της βασικής αντιπολιτευτικής δύναμης της χώρας.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, το χρηματιστήριο της Τουρκίας κατέγραψε πτώση άνω του 6%, ενώ η τουρκική λίρα παρέμεινε σχετικά σταθερή απέναντι στο δολάριο.

Turkish court removes leader of opposition https://t.co/ean8QhX8Dn — Financial Times (@FT) May 21, 2026

Τουρκία: Ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή του Κιλιτσντάρογλου

Η απόφαση θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς ο Οζγκιούρ Οζέλ είχε αναλάβει την ηγεσία του CHP μετά το συνέδριο του 2023, διαδεχόμενος τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Η υπόθεση αναμένεται να προκαλέσει νέο κύμα πολιτικής έντασης στην Τουρκία, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για δικαστική παρέμβαση που πλήττει τη δημοκρατική λειτουργία του κόμματος και ευνοεί την κυβέρνηση Ερντογάν.

Μιλώντας στο CNN Türk, ο δικηγόρος Σουκρού Ακσού δήλωσε: «Αυτή η απόφαση σημαίνει ότι η σημερινή διοίκηση δεν μπορεί να συνεχίσει να βρίσκεται στην εξουσία. Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου θα παραμείνει στη θέση του μέχρι να οριστικοποιηθεί η απόφαση. Από αυτή τη στιγμή, η θητεία του Οζγκιούρ Οζέλ έχει λήξει. Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου έχει πλέον επιστρέψει νομικά.

Παρότι υπάρχει διαδικασία προσφυγής στον Άρειο Πάγο, στην Τουρκία, ο Κιλιτσντάρογλου θα επιστρέψει στα καθήκοντά του, καθώς έχει εκδοθεί και προσωρινό μέτρο. Η απόφαση είναι πολύ σαφής και ξεκάθαρη. Μέχρι να υπάρξει τελεσίδικη απόφαση από τον Άρειο Πάγο, ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου και η προηγούμενη κομματική διοίκηση, εφόσον ο ίδιος αποδεχθεί τη θέση, θεωρούνται νομικά εν ενεργεία».

Ο Ακσού ανέφερε επίσης: «Με την απόφαση του 36ου Πολιτικού Τμήματος του Περιφερειακού Διοικητικού Δικαστηρίου της Άγκυρας, το 38ο Τακτικό Συνέδριο κρίθηκε απολύτως άκυρο. Αυτό σημαίνει ότι θεωρείται νομικά ανυπόστατο λόγω απόλυτης ακυρότητας.

Σύμφωνα με αυτή την απόφαση, όλες οι ενέργειες που έγιναν από την ημέρα του 38ου Συνεδρίου μέχρι σήμερα θεωρούνται άκυρες. Ακόμη και αν πρόκειται για την πρόσληψη ενός υπαλλήλου για σερβίρισμα τσάι, η σύμβασή του θεωρείται άκυρη.

Επομένως, από αυτή τη στιγμή, ο Οζγκιούρ Οζέλ, το Κομματικό Συμβούλιο και το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν θα έχουν καμία νομική αρμοδιότητα μέχρι να επικυρωθεί η απόφαση από τον Άρειο Πάγο, καθώς έχει εκδοθεί και προσωρινή διαταγή.

Σύμφωνα με το άρθρο 427 του Αστικού Κώδικα, όταν δεν υπάρχει κομματικό όργανο, διορίζεται νόμιμα διαχειριστής. Σε αυτό το σημείο, το καθήκον που ανατίθεται στον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου και στο Κομματικό Συμβούλιο αποτελεί δημόσιο λειτούργημα. Θα ενεργούν ως δημόσιοι λειτουργοί εξουσιοδοτημένοι από το δικαστήριο και θα λογοδοτούν στο δικαστήριο για τις πράξεις τους».

Με πληροφορίες από Financial Times, CNN Turk