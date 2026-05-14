Τουρκία: Νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» ετοιμάζει η Άγκυρα – Η απάντηση της Αθήνας

Το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, δίνει στον εκάστοτε Τούρκο πρόεδρο τη δυνατότητα να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα πέραν των 6 ναυτικών μιλίων

Στιγμιότυπο από ομιλία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν / Φωτ.: EPA
Η Τουρκία, παρόλο που δεν έχει επιβεβαιωθεί από επίσημη πηγή, προωθεί νομοσχέδιο για να δώσει θεσμική υπόσταση στις διεκδικήσεις της περί «Γαλάζιας Πατρίδας», προκαλώντας την αντίδραση της Αθήνας.

Σύμφωνα με το τουρκικό κρατικό δίκτυο TRT, το κυβερνών κόμμα του Ερντογάν, ετοιμάζεται να καταθέσει ρύθμιση που αφορά τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες της Τουρκίας σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα.

Η ελληνική κυβέρνηση, μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου και υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλου Μαρινάκη, ξεκαθάρισε ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο «δεν θα έχει καμία ισχύ» και «δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα ως προς το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας».

Τουρκία: Τι θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το TRT, η τουρκική ρύθμιση θα επιχειρεί να κατοχυρώσει τις τουρκικές θέσεις για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και για το καθεστώς των λεγόμενων «γκρίζων ζωνών».

Ο Γιουτζέλ Ατζέρ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του τουρκικού «Κέντρου Ερευνών για το Δίκαιο της Θάλασσας» (DEHUKAM), δήλωσε ότι ο νόμος σχεδιάστηκε ώστε να είναι «συμβατός με το διεθνές δίκαιο», ενώ ταυτόχρονα να ενισχύει τις τουρκικές θέσεις στις θαλάσσιες περιοχές.

Όπως υποστήριξε, το νομοσχέδιο δίνει επίσης στον πρόεδρο της Τουρκίας, εν προκειμένω τον Ρετζέπ Ταγίπ Ενρτογάν, τη δυνατότητα να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα πέραν των 6 ναυτικών μιλίων όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο «για την προστασία των τουρκικών συμφερόντων».

Τουρκία: Πότε θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Το τουρκικό μέσο αναφέρει ότι το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στην τουρκική Εθνοσυνέλευση μετά το Μπαϊράμι του Κουρμπάν, το οποίο ολοκληρώνεται στις 31 Μαΐου.

Την ίδια στιγμή, σημειώθηκε νέο περιστατικό έντασης στο Αιγαίο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το πλοίο πόντισης καλωδίων «Ocean Link» δέχθηκε παρενόχληση μέσω ασυρμάτου από τουρκική τορπιλάκατο μεταξύ Αστυπάλαιας και Κω, με την τουρκική πλευρά να εγείρει αξιώσεις περί τουρκικής δικαιοδοσίας στην περιοχή.

Στο σημείο παρενέβη η φρεγάτα «Αδρίας» του Πολεμικού Ναυτικού, η οποία ξεκαθάρισε ότι η περιοχή υπάγεται στην ελληνική δικαιοδοσία, διασφαλίζοντας τη συνέχιση των εργασιών.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

