Τουρκία: Καραμπόλα με 58 οχήματα λόγω της κακοκαιρίας

Πολλαπλό ατύχημα με καραμπόλα 58 οχημάτων προκάλεσε ένα φορτηγό με αφορμή και την κακοκαιρία στην Τουρκία.

Στην περιοχή Μπολού λόγω της κακοκαιρίας ένα φορτηγό εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να προκαλέσει «καραμπόλα» με 58 οχήματα, μεταξύ των οποίων επιβατικά λεωφορεία, φορτηγά, μικρά λεωφορεία και ΙΧ αυτοκίνητα, τα οποία κινούνταν προς την ίδια κατεύθυνση.

Από το ατύχημα τραυματίστηκαν 10 άτομα, τα οποία νοσηλεύονται. Στην περιοχή έσπευσαν κλιμάκια της αστυνομίας, της χωροφυλακής, μονάδες υγείας και βέβαια δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Το ατύχημα διέκοψε την κίνηση στον αυτοκινητόδρομο, ενώ την ίδια στιγμή έντονη ήταν και η χιονόπτωση. Συνέπεια ήταν να σχηματιστεί μεγάλη ουρά οχημάτων.

Αναγκαστικά έγινε εκτροπή οχημάτων, ενώ χαρακτηριστικό είναι πως στους εγκλωβισμένους οδηγούς η Υπηρεσία εκτάκτων αναγκών μοίρασε τρόφιμα καθώς στον μουσουλμανικό κόσμο διανύουν την περίοδο του Ραμαζανιού οπότε μπορούν να τρώνε μετά την δύση του ηλίου.

Ο κεντρικός αυτοκινητόδρομος έκλεισε για περίπου 6 ώρες στην κατεύθυνση προς την Άγκυρα.

Αρκετές περιοχής της χώρας πλήττονται από ακραία καιρικά φαινόμενα με βασικό στοιχείο τις έντονες χιονοπτώσεις.

