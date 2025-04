Τουρκία: Καλλιτέχνες καλούν τους Muse να ακυρώσουν συναυλία στην Κωνσταντινούπολη - Ο λόγος

Τούρκοι θαυμαστές του βρετανικού ροκ συγκροτήματος Muse κάλεσαν το συγκρότημα να ακυρώσει μια συναυλία στην Κωνσταντινούπολη, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 11 Ιουνίου.

Χρήστες των social media κατηγόρησαν τον διοργανωτή της συναυλίας ότι υποστηρίζει την τουρκική κυβέρνηση απέναντι σε διαδηλωτές που διαμαρτύρονται για τη φυλάκιση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

«Θα θέλαμε να (έρθετε), αλλά ο διοργανωτής αυτής της συναυλίας υποστηρίζει τον φασισμό. Ενάντια στη νεολαία. Σκεφτείτε το καλά», έγραψε η Τουρκάλα ηθοποιός Μπέρνα Λατσίν στο X, μαζί με μια ανάρτηση του συγκροτήματος που ανακοινώνει την επικείμενη έναρξη πωλήσεων εισιτηρίων για τη συναυλία στις 11 Ιουνίου.

«Αν έχετε ψήγμα αξιοπρέπειας (και δεν χρειάζεστε απεγνωσμένα χρήματα), ακυρώστε αυτή τη συναυλία», προέτρεψε ένας άλλος χρήστης του διαδικτύου σε μια ανάρτηση, υπενθυμίζοντας ότι σχεδόν 2.000 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων πολλοί φοιτητές, έχουν συλληφθεί μετά την έναρξη των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στη χώρα στις 19 Μαρτίου.

FESTİVAL PARK YENİKAPI 🔥



Istanbul, Turkey

11th June 2025



Tickets go on sale Thursday, April 3rd at 12:00pm: https://t.co/smCLiaACbp pic.twitter.com/ZC0iieB0bB