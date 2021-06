Εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης δήλωσε την Τρίτη ότι ξεκινά έρευνα για τη δολοφονία Τουρκοκύπριου δημοσιογράφου πριν από 25 χρόνια.

Την έρευνα πυροδότησαν οι ισχυρισμοί τον περασμένο μήνα, του αρχηγού συμμορίας του οργανωμένου εγκλήματος Σεντάτ Πεκέρ, ότι ο δημοσιογράφος δολοφονήθηκε από έναν πρώην Τούρκο υπουργό.

Σε ένα βίντεο που είδαν 17 εκατομμύρια Τούρκοι, ο Πεκέρ είπε ότι ανέθεσε στον αδελφό του να σκοτώσει τον δημοσιογράφο Κουτλού Ανταλί το 1996 κατόπιν εντολής ενός πρώην υπουργού.

Πρόσθεσε ότι ο αδελφός του δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει τη δολοφονία, αν και ο Ανταλί σκοτώθηκε λίγο αργότερα τον Ιούλιο του 1996.

Ο Ατίλα Πεκέρ συνελήφθη πριν από εννέα ημέρες, λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία του βίντεο του αδερφού του.

Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι ξεκινά μια νέα έρευνα για τη δολοφονία του Ανταλί βάσει μιας αίτησης από τον Ατίλα Πεκέρ που "περιλάμβανε διάφορες καταγγελίες".

Ανέφερε ότι καταβλήθηκαν προσπάθειες για την απόκτηση πληροφοριών και εγγράφων από τις τουρκοκυπριακές δικαστικές αρχές σχετικά με τη δολοφονία, εκτός από τη συλλογή πιθανών αποδεικτικών στοιχείων στην Τουρκία.

Συμπλήρωσε ότι ο Ατίλα Πεκέρ θα δώσει λεπτομερή κατάθεση.

Σε μία προκαταρκτική έρευνα που διεξήχθη τότε δεν αποκαλύφθηκε ποιος είναι ο ένοχος. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επέβαλε πρόστιμο στην Τουρκία το 2005 για παράλειψη διεξαγωγής «επαρκούς και αποτελεσματικής διερεύνησης των συνθηκών σχετικά με τη τη δολοφονία».

Ο Σεντάτ Πεκέρ, 49 ετών, έγινε γνωστός στη δεκαετία του 1990 ως μέλος συμμορίας και καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκισης το 2007 για εγκλήματα συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και της ηγεσίας εγκληματικής οργάνωσης.

Ισχυρίζεται ότι τώρα βρίσκεται στο Ντουμπάι, αν και το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει την τοποθεσία του. Τα οκτώ βίντεο, που έχει ανεβάσει μέχρι στιγμής, έχουν προβληθεί συνολικά πάνω από 70 εκατομμύρια φορές.

Οι κατηγορίες του Πεκέρ εναντίον τωρινών και πρώην κυβερνητικών αξιωματούχων περιλαμβάνουν επίσης βιασμούς, διακίνηση ναρκωτικών και μυστικές παραδόσεις όπλων.

Ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού, ένας από τους ανθρώπους που μπήκε στο στόχαστρο του Πεκέρ, απορρίπτουν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του. Ο Σόϊλού έκανε λόγο για συνωμοσία εναντίον της χώρας.

Turkish mobster Sedat Peker, former ally to President #Erdogan, revealed he shipped arms, military supplies, drones, vehicles to al-Nusra front in #Syria at the request of #Sadat, Turkish contractor run by Erdogan's former chief military advisor Adnan Tanriverdi. pic.twitter.com/AdqUxSyVVO