Με αποκαλύψεις απειλεί τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο Τούρκος μαφιόζος Σεντάτ Πεκέρ, σε νέο βίντεο που δημοσίευσε στα social media.

O Σεντάτ Πεκέρ ισχυρίζεται πως η τουρκική προεδρία έχει άμεσες οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με την τρομοκρατική οργάνωση Αλ Νούσρα στη Συρία και ότι η Τουρκία έστελνε όπλα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Αλ Νούσρα (παρακλάδι της Αλ Κάιντα) μέσω φορτηγών του ίδιου του Πεκέρ, τα οποία περνούσαν τα σύνορα ως ανθρωπιστική βοήθεια.

«Και δικές μου νταλίκες με όπλα κατέληγαν στην Αλ- Νούσρα», δήλωσε αναφερόμενος στην οργάνωση, που σύμφωνα με τις ΗΠΑ, σχετίζεται άμεσα με την Αλ- Κάιντα. Όπως αναφέρει μάλιστα η Αλ- Νούσρα δημιουργούσε βίντεο στα οποία ευχαριστούσε τόσο τον ίδιο όσο και την Τουρκία για τα όπλα που τους προμήθευαν.



Ο Τούρκος αρχιμαφιόζος υποστήριξε επίσης πως πίσω από μια παραίτηση του πρώην προέδρου της Λιβύης Σάρατζ κρύβονται κάποιες οικονομικές απαιτήσεις του Ερντογάν.

«Θα τα πούμε όλα. Θα τα εξηγήσουμε όλα. Την επόμενη εβδομάδα θα μιλήσουμε με τον αδελφό Ταγίπ. Με αποκάλεσε πράκτορα. Θα το δούμε αυτό αδελφέ. θα το δούμε αν είμαι πράκτορας», αναφέρει ο Σεντάτ Πεκέρ, απειλώντας πλέον ξεκάθαρα τον Τούρκο πρόεδρο.

Turkish mobster Sedat Peker, former ally to President #Erdogan, revealed he shipped arms, military supplies, drones, vehicles to al-Nusra front in #Syria at the request of #Sadat, Turkish contractor run by Erdogan's former chief military advisor Adnan Tanriverdi. pic.twitter.com/AdqUxSyVVO