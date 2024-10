Τουρκία: Βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης στην Αεροδιαστημική Βιομηχανία

Έκρηξη σημειώθηκε σε εγκαταστάσεις της Τουρκικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας στην Άγκυρα το μεσημέρι της Τετάρτης, 23 Οκτωβρίου. Ο υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γιερλικαγιά, ανακοίνωσε άμεσα ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες.

Μάλιστα, κυκλοφόρησε βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης. Σύμφωνα με τον Γιερλικαγιά, η επίθεση χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατική, και τα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι πρόκειται πιθανώς για βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας.

NEW: The footage that shows the moment of the explosion in Ankara pic.twitter.com/E62tmbM6b2