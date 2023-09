Τουρκία: Απεγκλωβίστηκε ο Αμερικανός σπηλαιολόγος, μετά από 9 μέρες

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση απεγκλωβισμού του Αμερικανού σπηλαιολόγου, ο οποίος είχε παγιδευτεί σε σπήλαιο της Τουρκίας για εννέα ημέρες.

Ο Μαρκ Ντίκι, 40 ετών, ερευνούσε το δίκτυο σπηλαίων της Μόρτσα μαζί με μια διεθνή ομάδα συναδέλφων του όταν υπέστη εσωτερική αιμορραγία.

Στις 2 Σεπτεμβρίου, παγιδεύτηκε στο σπήλαιο βάθους 1.000 μέτρων και άμεσα στήθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού του από τις τουρκικές αρχές.

150 άτομα συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσής του και τα ξημερώματα ανασύρθηκε σε ασφαλές σημείο.

«Ο Μαρκ Ντίκι απεγκλωβίστηκε από την τελευταία έξοδο του σπηλαίου. Η επιχείρηση διάσωσής του ολοκληρώθηκε με επιτυχία» ανέφερε η Τουρκική Ομοσπονδία Σπηλαιολογίας.

