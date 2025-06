«Tourists go home» - Διαδηλώσεις κατά του υπερτουρισμού σε Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία

Ακτιβιστές κατά του υπερτουρισμού σχεδιάζουν διαδηλώσεις σε όλη την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιταλία την Κυριακή.

Η κατάσταση μοιάζει να έχει ξεφύγει στη νότια Ευρώπη, με τους διαδηλωτές να ισχυρίζονται πως οι ντόπιοι «εκτοπίζονται» από τα προσιτά καταλύματα, το κόστος ζωής αυξάνεται και τα κέντρα των πόλεων ασφυκτιούν από κόσμο.

Οι διεθνείς δαπάνες για ταξίδια στην Ευρώπη αναμένεται να αυξηθούν κατά 11% φτάνοντας τα 838 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος, με την Ισπανία και τη Γαλλία να συγκαταλέγονται στις χώρες που αναμένεται να υποδεχτούν αριθμό ρεκόρ τουριστών.

Διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί στη Βαρκελώνη και σε άλλες επτά ισπανικές πόλεις, όπως η Γρανάδα, η Πάλμα και η Ίμπιζα, στη Λισαβόνα καθώς και στις ιταλικές πόλεις Βενετία, Γένοβα, Παλέρμο, Μιλάνο και Νάπολη, σύμφωνα με ανακοινώσεις διαφόρων οργανωτικών ομάδων.

Οι διοργανωτές, κάποιοι από τους οποίους απορρίπτουν το επιχείρημα ότι ο τουρισμός φέρνει δουλειές και ευημερία, δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters ότι θέλουν να βασιστούν στις διάσπαρτες διαμαρτυρίες που πραγματοποιήθηκαν πέρυσι στην Ισπανία και να προχωρήσουν σε μια συντονισμένη ημέρα δράσης.

Περίπου 26 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφθηκαν τη Βαρκελώνη μέσα στο 2024, ενώ ο μόνιμος πληθυσμός της πόλης είναι 1,6 εκατομμύρια κάτοικοι. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε πέρυσι από τον δήμο της Βαρκελώνης έδειξε ότι το 31% των κατοίκων θεωρεί τον τουρισμό επιζήμιο, το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ.

🚨 Tourists go home! Barcelona activists fight tourism... with water guns



They’re demanding a "de-touristification" of the city.



Sick of being overrun by tourists, Barcelona locals whipped out water pistols and drenched a tour bus outside the Sagrada Familia, shouting “Tourists… pic.twitter.com/w85u2wDdZH