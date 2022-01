Τόνγκα: Τσουνάμι χτύπησαν τις ακτές μετά την έκρηξη ηφαιστείου -Πλημμύρισαν δρόμοι, καταστράφηκαν περιουσίες

Κύματα τσουνάμι ύψους περίπου μισού μέτρου χτύπησαν την Τόνγκα, μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Χούνγκα Χαπάι.

Αμέσως μετά την ηφαιστειακή δραστηριότητα, οι αρχές στην Τόνγκα, στον Ειρηνικό Ωκεανό, είχαν εκδόσει προειδοποίηση για τσουνάμι. Σε μετρητές που βρίσκονται στο επίπεδο της θάλασσας στην πρωτεύουσα της Αμερικανικής Σαμόας παρατηρήθηκαν κύματα ύψους περίπου μισού μέτρου, όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό.

Tsunami videos out of Tonga 🇹🇴 this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe