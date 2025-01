Το τηλεφώνημα στην αστυνομία για πίτσα που της έσωσε τη ζωή - «Πεπερόνι ή τυρί;»

Η γρήγορη σκέψη μιας χειρίστριας αστυνομικών κλήσεων έσωσε την ζωή μιας γυναίκας στην Βρετανία.

Ο ήχος της κλήσης 999 που έδωσε στη δημοσιότητα η Μητροπολιτική Αστυνομία αποκάλυψε πώς η χειρίστρια κλήσεων, Pippa Harvey, οδήγησε τη γυναίκα που κάλεσε σε μια σειρά από απλές ερωτήσεις ώστε να διαπιστώσει αν κινδύνευε η ζωή της.

Όταν η γυναίκα άνοιξε τη συζήτηση ζητώντας πίτσα, η Harvey ρώτησε: «Ζητάτε παράδοση πίτσας ή ζητάτε την αστυνομία; Αν είναι η αστυνομία πείτε ναι».

Η Harvey συνέχισε το τέχνασμα καθώς έστελνε αστυνομικούς στο σπίτι, ρωτώντας τη γυναίκα αν η ίδια ή τα παιδιά της είχαν απειληθεί.

«Αν απείλησε να σας κάνει κακό, πείτε μου πεπερόνι. Αν απείλησε να κάνει κακό στα παιδιά, πείτε μου τυρί», είπε.

«Πεπερόνι», απάντησε η γυναίκα.

Κάποια στιγμή στο βάθος ακούστηκε ένα παιδί να κλαίει. Η Harvey της είπε ότι η αστυνομία θα ερχόταν και ότι θα καλούσε ξανά το 999 αν χρειαζόταν, αλλά είπε ότι έπρεπε να κλείσει το τηλέφωνο γιατί αν έμενε περισσότερο στο τηλέφωνο «θα φαινόταν ύποπτο αν καλούσες για πίτσα».

Do you require a pizza delivery or the police?



A heroic police emergency call handler has been commended for her quick-thinking after realising a call from a woman was in fact a disguise and an urgent call for help.



🔊 Listen to the 999 call pic.twitter.com/OkY1mCKbtH