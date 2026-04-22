Τι συμβαίνει με τον Νικολάς Μαδούρο; Η ζωή του μέσα στη φυλακή

Ο Μαδούρο μεταφέρθηκε στη Νέα Υόρκη στις αρχές Ιανουαρίου - Από τότε κρατείται σε ειδική πτέρυγα ομοσπονδιακής φυλακής

Ο Νικολάς Μαδούρο / EFE
Κρατούμενος, επί μήνες, σε μία από τις πιο γνωστές ομοσπονδιακές φυλακές των ΗΠΑ, παραμένει ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, σε μια υπόθεση που συνεχίζει να προκαλεί διεθνείς αντιδράσεις και πολιτικές εντάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το The New Yorker, ο Μαδούρο μεταφέρθηκε στη Νέα Υόρκη στις αρχές Ιανουαρίου, έπειτα από επιχείρηση των αμερικανικών αρχών στο Καράκας, στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας.

Από τότε κρατείται σε ειδική πτέρυγα της φυλακής, η οποία προορίζεται για κρατουμένους υψηλού προφίλ.

Νικολάς Μαδούρο: Πώς είναι η ζωή του στη φυλακή 

Η συγκεκριμένη μονάδα, γνωστή ως «4 North», φιλοξενεί περιορισμένο αριθμό κρατουμένων και θεωρείται πιο «ασφαλής» σε σχέση με άλλες πτέρυγες. Εκεί έχουν βρεθεί στο παρελθόν γνωστά ονόματα, από καλλιτέχνες μέχρι επιχειρηματίες.

Ανάμεσά τους, ο ράπερ, Tekashi 6ix9ine, ο οποίος φέρεται να μοιράστηκε για ένα διάστημα τον ίδιο χώρο με τον Μαδούρο. Όπως έχει περιγράψει, οι συνθήκες είναι ασφυκτικές: κρεβάτια τοποθετημένα σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, ελάχιστη ιδιωτικότητα και καθημερινότητα αυστηρά ρυθμισμένη.

Οι κρατούμενοι υποβάλλονται σε πολλαπλές καταμετρήσεις μέσα στη μέρα, ενώ τα γεύματα διανέμονται σε καρότσια. Υπάρχει ένας μικρός χώρος για επικοινωνία με δικηγόρους και προετοιμασία υποθέσεων, ενώ τα παράθυρα είναι μικρά και κατασκευασμένα από ανθεκτικό υλικό.

Νικολάς Μαδούρο: Στο επίκεντρο κριτικής η φυλακή που κρατείται

Οι συνθήκες διαβίωσης στο MDC Brooklyn, όπου κρατείται ο Νικολάς Μαδούρο, έχουν δεχθεί έντονη κριτική τα τελευταία χρόνια. Το 2019, η φυλακή βρέθηκε στο επίκεντρο μετά από πολυήμερη διακοπή ρεύματος μέσα στον χειμώνα, ενώ έχουν καταγραφεί καταγγελίες για κακή ποιότητα φαγητού και ελλείψεις στις υποδομές.

Παράλληλα, η ιδιωτικότητα είναι -σχεδόν- ανύπαρκτη. Τουαλέτες και ντους χρησιμοποιούνται με ελάχιστη απομόνωση, ενώ οι χώροι είναι περιορισμένοι. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ακόμη και η επιλογή ντους γίνεται με βάση το μέγεθος ή την πρακτικότητα, με τον Μαδούρο να χρησιμοποιεί το μεγαλύτερο διαθέσιμο.

Η τοποθέτηση του Μαδούρο σε αυτή την πτέρυγα δεν είναι τυχαία, αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα. Όπως εξηγούν ειδικοί, οι κρατούμενοι υψηλού προφίλ συγκεντρώνονται σε τέτοιες μονάδες για λόγους ασφαλείας. Εκεί αποφεύγονται επαφές με άλλους κρατούμενους που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εκβιασμούς ή επιθέσεις.

Ο σύμβουλος φυλακών, Σαμ Μάνγκελ, που έχει συνεργαστεί με πρόσωπα όπως ο Στιβ Μπάνον και ο Πίτερ Ναβάρο, επισημαίνει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις οι αρχές επιδιώκουν τον απόλυτο έλεγχο. «Δεν πρόκειται για βίαιους εγκληματίες. Είναι άνθρωποι με μεγάλη δημοσιότητα και χρειάζονται διαφορετική διαχείριση», σημειώνει.

Νικολάς Μαδούρο: Η καθημερινότητά του στη φυλακή

Παρά το πολιτικό του αξίωμα, η καθημερινότητα του Μαδούρο δεν διαφέρει ιδιαίτερα από εκείνη των υπόλοιπων κρατουμένων. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, όλοι ακολουθούν τους ίδιους κανόνες: ίδια ρούχα, ίδια διαδικασία καταμέτρησης, ίδια περιορισμένα προνόμια.

Η κράτηση αρχηγού κράτους δημιουργεί ωστόσο ιδιαίτερες συνθήκες. Οι αμερικανικές αρχές δίνουν έμφαση στην ασφάλειά του, καθώς οποιοδήποτε περιστατικό θα μπορούσε να προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις και θεωρίες συνωμοσίας.

Παρά τις διεθνείς αντιδράσεις, δεν διαφαίνεται άμεση αποφυλάκιση του Μαδούρο. Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι μπορεί να παραμείνει στο MDC Brooklyn για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως πάνω από έναν χρόνο, μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες συγκρατουμένων, ο Μαδούρο περνά μεγάλο μέρος της ημέρας διαβάζοντας, ενώ η επικοινωνία του με τον έξω κόσμο είναι περιορισμένη. Υπάρχουν αναφορές ότι αντιμετωπίζει προβλήματα ύπνου και έντονη ψυχολογική πίεση.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας καλεί τους πολίτες να του στέλνουν επιστολές, επιχειρώντας να διατηρήσει τη δημόσια εικόνα του ως εν ενεργεία ηγέτη.

Με πληροφορίες από New Yorker

