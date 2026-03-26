ΗΠΑ: Ο Νικολάς Μαδούρο θα αντιμετωπίσει και άλλες κατηγορίες, δήλωσε ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε σήμερα ότι ο Νικολάς Μαδούρο θα βρεθεί αντιμέτωπος και «με άλλες δίκες» στο μέλλον.

Ο Μαδούρο πρόκειται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον δικαστή στη Νέα Υόρκη.

«Φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσουν και άλλες δίκες, δεδομένου ότι δεν του έχουν ασκήσει δίωξη παρά μόνο για ένα μέρος όσων έκανε. Θα υπάρξουν και άλλες υποθέσεις, όπως πιθανότατα ξέρετε» είπε ο Τραμπ, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις για τις νέες κατηγορίες σε βάρος του Μαδούρο.

Ο Νικολάς Μαδούρο, που κρατείται σε φυλακή της Νέας Υόρκης μετά τη σύλληψή του από τον αμερικανικό στρατό στις αρχές Ιανουαρίου, κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών.

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι προστάτευε ένα μεγάλο δίκτυο διακινητών, συνεργαζόμενος κυρίως με αντάρτες και καρτέλ που χαρακτηρίζονται «τρομοκρατικές οργανώσεις» από την Ουάσινγκτον.

Η σημερινή ακροαματική διαδικασία αφορά διαδικαστικά θέματα, πριν από τη διεξαγωγή της δίκης.

Προβλήματα στην υπεράσπιση του Μαδούρο

Η υπόθεση περιπλέκεται περαιτέρω από τη διαμάχη γύρω από τη χρηματοδότηση της υπεράσπισής του. Οι δικηγόροι του Μαδούρο υποστηρίζουν ότι οι αμερικανικές κυρώσεις εμποδίζουν την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να καλύψει τα έξοδα, στερώντας του το δικαίωμα επιλογής συνηγόρου.

Αν και αρχικά δόθηκε σχετική άδεια από τις αμερικανικές αρχές, αυτή ανακλήθηκε λίγες ώρες αργότερα, με την αρμόδια υπηρεσία να κάνει λόγο για «διοικητικό λάθος».

Οι εισαγγελικές αρχές των ΗΠΑ απορρίπτουν τα επιχειρήματα της υπεράσπισης και αντιτίθενται στο αίτημα για απόρριψη της υπόθεσης, επισημαίνοντας ότι θα ήταν εξαιρετικά ασυνήθιστο να επιτραπεί σε μια χώρα υπό κυρώσεις να χρηματοδοτεί τη νομική υπεράσπιση κατηγορουμένου.

