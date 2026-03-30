ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Βενεζουέλα: Η αμερικανική πρεσβεία στο Καράκας ανοίγει ξανά επτά χρόνια μετά το κλείσιμό της

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διέκοψαν τις διπλωματικές σχέσεις με το Καράκας το 2019, λίγο αφότου έκριναν παράνομη την επανεκλογή του Νικολάς Μαδούρο μετά από εκλογές που θεωρήθηκαν ευρέως ότι αμαυρώθηκαν από νοθεία

ΗΠΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΚΑΡΑΚΑΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ Facebook Twitter
Η αμερικανική πρεσβεία στο Καράκας/Φωτογραφία: Facebook
0

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν σήμερα την επανέναρξη των εργασιών στην πρεσβεία τους στη Βενεζουέλα, επτά χρόνια μετά το κλείσιμό της και σχεδόν τρεις μήνες μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο σε στρατιωτική επιχείρηση.

«Σήμερα, επαναλαμβάνουμε επίσημα τις εργασίες της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στο Καράκας, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στη διπλωματική μας παρουσία στη Βενεζουέλα», ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Από τη σύλληψη του Μαδούρο, η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ υπηρετεί ως προσωρινή πρόεδρος και κυβερνά υπό την πίεση της Ουάσινγκτον, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εκφράζει μεγάλο ενδιαφέρον για τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της χώρας.

Η επαναλειτουργία της πρεσβείας τους στο Καράκας θα «ενισχύσει» την ικανότητα της Ουάσινγκτον «να συνεργάζεται άμεσα με την προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας, την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα», τόνισε η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών διευκρίνισε ότι η επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ, η επιτετραμμένη Λόρα Ντόγκου επιβλέπει τις επισκευές στο κτίριο της πρεσβείας «προκειμένου να προετοιμαστεί, το συντομότερο δυνατό, για την πλήρη επιστροφή του προσωπικού και την επακόλουθη επανέναρξη των προξενικών υπηρεσιών».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διέκοψαν τις διπλωματικές σχέσεις με το Καράκας το 2019, λίγο αφότου έκριναν παράνομη την επανεκλογή του Νικολάς Μαδούρο μετά από εκλογές που θεωρήθηκαν ευρέως ότι αμαυρώθηκαν από νοθεία.

Έκτοτε, η διπλωματική αποστολή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα είχε την έδρα της στη γειτονική Κολομβία.

Η Λόρα Ντόγκου, διπλωμάτης καριέρας, έφτασε στο Καράκας τον Ιανουάριο για να αναλάβει επικεφαλής της πρεσβείας, όπου υψώθηκε αμερικανική σημαία στις 14 Μαρτίου.

 
 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

THE LIFO TEAM
THE LIFO TEAM
 
 