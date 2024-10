Τι είναι η Nihon Hidankyo που πήρε Νόμπελ Ειρήνης- Η σημασία των Χιμπακούσα στην Ιαπωνία και οι προκλήσεις

Η Nihon Hidankyo, γνωστή ως η Ιαπωνική Συνομοσπονδία των Οργανώσεων των Επιζώντων των Ατομικών Βομβαρδισμών, αποτελεί μία από τις πιο σημαίνουσες οργανώσεις για την προάσπιση των δικαιωμάτων των θυμάτων των πυρηνικών επιθέσεων που σημειώθηκαν στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Βραβεύτηκε σήμερα με Νόμπελ Ειρήνης από τη Σουηδική Ακαδηνία.

Η Nihon Hidankyo ιδρύθηκε το 1956, και έκτοτε παλεύει αδιάκοπα για την εξάλειψη των πυρηνικών όπλων και την υποστήριξη των επιζώντων, οι οποίοι είναι γνωστοί στην Ιαπωνία ως «χιμπακούσα» (hibakusha).

Ιδρύθηκε σε μία περίοδο κατά την οποία οι επιζώντες των ατομικών βομβαρδισμών αντιμετώπιζαν μεγάλες δυσκολίες, τόσο στην υγεία τους όσο και στην καθημερινότητά τους.

Μετά τον πόλεμο, οι χιμπακούσα υπέφεραν από τραύματα, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά, ενώ υπήρχε ελάχιστη κυβερνητική στήριξη και η κοινή γνώμη συχνά τους απέφευγε λόγω φόβων για τις ραδιενεργές συνέπειες. Η κατάσταση επιδεινώθηκε από την έλλειψη ιατρικής φροντίδας και την οικονομική εξαθλίωση, γεγονός που έκανε την ανάγκη για συλλογική δράση επιτακτική.

Η Nihon Hidankyo συγκρότησε τις πρώτες της ομάδες με σκοπό να προσφέρει υποστήριξη στους επιζώντες και να προωθήσει τις διεκδικήσεις τους για ιατρική βοήθεια και αναγνώριση από το κράτος. Μέσα από συνεχή κινητοποίηση, η οργάνωση κατάφερε να πιέσει την ιαπωνική κυβέρνηση ώστε να παρέχει ειδικές υπηρεσίες και επιδόματα στους χιμπακούσα.

