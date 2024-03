Τι δήλωσε ο πληροφοριοδότης κατά της Boeing στην τελευταία συνέντευξη πριν πεθάνει

Τις ανησυχίες του περί των στάνταρ ποιότητας που τηρεί η Boeing κατά την κατασκευή των αεροσκαφών της, είχε επαναλάβει ο John Barnett, ο πληροφοριοδότης κατά της εταιρείας, στην τελευταία του συνέντευξη πριν πεθάνει.

Ο Barnett είχε μιλήσει στο αμερικανικό ΤΜΖ λίγο μετά το περιστατικό αποκόλλησης πόρτας αεροσκάφους Boeing 737 των Alaska Airlines, εν πτήση, τον περασμένο Ιανουάριο. «Δεν πρόκειται για πρόβλημα των 737, αλλά της Boeing γενικά και καθώς γνωρίζω ότι έχουν γίνει έρευνες και επιθεωρήσεις σχετικά με το αν οι πόρτες στα αεροσκάφη έχουν εγκατασταθεί σωστά, οι δικές μου ανησυχίες αφορούν στο τι γίνεται με τα υπόλοιπα μέρη των αεροσκαφών», δήλωνε τότε ο πληροφοριοδότης κατά της Boeing. «Λέγοντας το αυτό, αναφέρομαι στο ότι ήδη από το 2012, η Boeing άρχισε να μειώνει το προσωπικό που ασχολείται με τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις κι έτσι με αφορμή το περιστατικό που είδαμε με την πόρτα του αεροσκάφους, εγώ ανησυχώ διότι δεν υπάρχει το αναγκαίο προσωπικό και παραλείπονται τα απαραίτητα βήματα ασφαλείας», πρόσθεσε.

Μάλιστα, αναφέρθηκε ειδικά στα Boeing 737 και τα Boeing 787, καθώς όπως είπε, «κατά την υλοποίηση των κατασκευαστικών τους προγραμμάτων εφαρμόστηκε πλήρως η θεωρία που υποστηρίζει ότι η ποιότητα δεν είναι τόσο σημαντική κι έτσι κατά την υλοποίηση των δύο προγραμμάτων για τα Boeing 737 και 787 παραλείφθηκαν πολλά βήματα ασφαλείας».

Κατά τη διάρκεια της σύντομης παρουσίας του στο ΤΜΖ, ο Barnett αναφέρθηκε και σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό, ενδεικτικό του πώς αντιμετώπιζε η Boeing τη δουλειά του: «Όταν ξεκίνησα να εργάζομαι στο Τσάρλεστον (σ.σ. εργαζόταν στο εργοστάσιο της Boeing στο Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας) ήμουν υπεύθυνος για να ελέγχω όσα εξαρτήματα μάς παρέδιδαν οι προμηθευτές μας. Μαζί με την ομάδα μου, επισκεφθήκαμε τους προμηθευτές και εντοπίσαμε 300 ελαττωματικά σημεία, κάποια από τα οποία ήταν πολύ σοβαρά και χρειαζόταν απαραίτητα αλλαγή. Όταν επέστρεψα στο Τσάρλεστον, ο διευθυντής μου, μού είπε ότι βρήκαμε πάρα πολλά ελαττωματικά στοιχεία και γι’ αυτό την επόμενη επιθεώρηση θα την έκανε εκείνος. Πράγματι, στην επόμενη επιθεώρηση εντοπίστηκαν μόλις 50 ελαττωματικά στοιχεία και μάλιστα, η ομάδα επαινέθηκε γι’ αυτό. Κι όταν εξέφρασα την απορία μου, ρωτώντας αν είχαν αρκετό χρόνο να επιθεωρήσουν σωστά τα πάντα, πήρα την οργισμένη απάντηση ότι είχαν τον χρόνο που έπρεπε, δηλαδή δύο ώρες».

