Τη Δευτέρα στη Φλόριντα το ραντεβού Τραμπ–Νετανιάχου, με φόντο τη Γάζα

Αυτή θα είναι η πέμπτη συνάντηση των δύο ανδρών στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την επιστροφή του Ρεπουμπλικανού προέδρου στον Λευκό Οίκο

Φωτ: EPA, αρχείου
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να μεταβεί αύριο στις ΗΠΑ και να συναντηθεί την επόμενη ημέρα με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο.

Τοπικά μέσα στο Ισραήλ αναφέρουν ότι οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν κυρίως στη δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, με το πλαίσιο να παραμένει εύθραυστο και τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβιάσεις. Αυτή θα είναι η πέμπτη συνάντηση των δύο ανδρών στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την επιστροφή του Ρεπουμπλικανού προέδρου στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει στα μέσα Δεκεμβρίου ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός «πιθανότατα» θα τον επισκεφθεί στη Φλόριντα, αναφερόμενος στο Μαρ-α-Λάγκο.

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Yedioth Ahronoth, στην ατζέντα αναμένεται να βρεθούν επίσης το Ιράν, μετά τις εξελίξεις του Ιουνίου, καθώς και η Συρία και η Χεζμπολάχ. Ωστόσο, το βασικό ζήτημα παραμένει η επόμενη φάση της συμφωνίας για τη Γάζα, την οποία οι ΗΠΑ και περιφερειακοί μεσολαβητές, με κεντρικό ρόλο της Αιγύπτου και του Κατάρ, πιέζουν να προχωρήσει ταχύτερα.

Η εκεχειρία, που στηρίχθηκε σε αμερικανικό σχέδιο υπό την εποπτεία Τραμπ, τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο και έβαλε τέλος σε δύο χρόνια πολέμου, ο οποίος πυροδοτήθηκε από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η δεύτερη φάση προβλέπει, μεταξύ άλλων, ζητήματα όπως ο αφοπλισμός της Χαμάς, η σταδιακή αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, η συγκρότηση μεταβατικής διοίκησης και η ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης.

Πριν ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για αυτά τα θέματα, το Ισραήλ ζητά την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου που παραμένει στη Γάζα, του αστυνομικού Ραν Γκβίλι. Η Χαμάς υποστηρίζει ότι δεν έχει εντοπίσει τα λείψανά του.

Σύμφωνα με το Axios, που επικαλείται αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να ανακοινώσει το συντομότερο δυνατό μια κυβέρνηση Παλαιστινίων τεχνοκρατών ως μεταβατική αρχή για τη Γάζα. Το ίδιο ρεπορτάζ σημειώνει ότι στην Ουάσινγκτον καταγράφεται αυξανόμενη δυσαρέσκεια για χειρισμούς του Νετανιάχου, που, κατά την εκτίμηση Αμερικανών αξιωματούχων, υπονομεύουν την εκεχειρία και τη διαδικασία.

