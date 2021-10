Θρίλερ στις ΗΠΑ: Παιδιά ζούσαν με το πτώμα του αδελφού τους στο σπίτι «εδώ και μήνες»

Τρία παιδιά βρέθηκαν «εγκαταλελειμμένα» εδώ και μήνες από τους γονείς τους χθες στο Χιούστον, στις ΗΠΑ, σε ένα διαμέρισμα όπου βρισκόταν επίσης η σορός ενός τέταρτου παιδιού, ανακοίνωσε ο τοπικός σερίφης.

Η αστυνομία πρόσθεσε πως εντόπισε χθες το βράδυ τη μητέρα των παιδιών και τον σύντροφό της. Οι δυο τους έδωσαν κατάθεση και αφέθηκαν ελεύθεροι, ανακοίνωσαν οι αρχές σήμερα, επισημαίνοντας ότι προς το παρόν δεν έχει ασκηθεί καμία δίωξη.

Σε αυτό το στάδιο της έρευνας, η αστυνομία θεωρεί πως οι γονείς «δεν διέμεναν στο διαμέρισμα εδώ και αρκετούς μήνες», έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter ο σερίφης της κομητείας Χάρις, που περιλαμβάνει το Χιούστον.

Update to scene on Green Crest; a teen (15) adviser that his 9-yr-old brother had been dead for a year and his body was in the room next to his. Deputies found skeletal remains of a small child. Deputies also found two other male children in the apt unit under the age of 10. Both https://t.co/GTDcKeM03K