Θετικός στον κορωνοϊό ο Τζο Μπάιντεν -Έχει πολύ ήπια συμπτώματα

Θετικός στον κορωνοϊό διαγνώστηκε ο Τζο Μπάιντεν, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Karine Jean-Pierre ενημέρωσε ότι ο Μπάιντεν παρουσιάζει «πολύ ήπια συμπτώματα» και έχει αρχίσει να παίρνει το Paxlovid.

Ο 79χρονος Τζο Μπάιντεν, ο οποίος είναι πλήρως εμβολιασμένος και έχει κάνει και τις δύο αναμνηστικές δόσεις, θα απομονωθεί στον Λευκό Οίκο και θα συνεχίσει να εκτελεί όλα τα καθήκοντά του μέσω τηλεφώνου και Zoom.

BREAKING: President Joe Biden has tested POSITIVE for covid-19 per WH statement pic.twitter.com/xZMNQDqe5i