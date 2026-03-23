Νέα Υόρκη: Ατύχημα στο αεροδρόμιο La Guardia - Αεροπλάνο συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα

«Συμβάν» στο οποίο ενεπλάκησαν επιβατικό αεροσκάφος και πυροσβεστικό όχημα σημειώθηκε σε διάδρομο στο διεθνές αεροδρόμιο La Guardia της Νέας Υόρκης, ανακοίνωσε χθες το βράδυ (νωρίς το πρωί ώρα Ελλάδας) το πυροσβεστικό σώμα της αμερικανικής μεγαλούπολης.

Διευκρίνισε ότι «επενέβη» έπειτα από το «συμβάν» και ότι υπήρξαν «τραυματισμοί», χωρίς να αναφέρει- μέχρι στιγμής- πόσο σοβαροί είναι. Επίσης, δεν είναι σαφές ακόμη αν υπήρξαν θάνατοι στο «συμβάν».

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ανέφερε νωρίτερα ότι αποφάσισε το αεροδρόμιο La Guardia να κλείσει και όλες οι πτήσεις προς και αυτό να ανασταλούν τις επόμενες ώρες, λόγω «επείγοντος περιστατικού» στο οποίο ενεπλάκη «αεροσκάφος» χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Νέα Υόρκη: Βίντεο από το ατύχημα στο αεροδρόμιο La Guardia

Επιβατικό αεροσκάφους τύπου CRJ-900 (Bombardier) της Air Canada Express συγκρούστηκε με όχημα εδάφους αμέσως μετά την προσγείωσή του στο διεθνές αεροδρόμιο, ανέφερε νωρίτερα μέσω X η εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24 περί τις 06:15 (ώρα Ελλάδας).

Οι πρώτες φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης- δεν έχουν επαληθευτεί ως αυτό το στάδιο- εικονίζουν το πιλοτήριο να έχει υποστεί πολύ σοβαρή ζημιά και το πρόσθιο τμήμα να έχει υψωθεί σε γωνία κάπου 30 μοιρών.

Το δικινητήριο αεροσκάφος είναι σχεδιασμένο για να εκτελεί περιφερειακά δρομολόγια και έχει χωρητικότητα ως και 90 επιβάτες, ανάλογα με τη διαμόρφωση.

Σημειώνεται πως η Air Canada δεν έχει σχολιάσει ακόμη.

