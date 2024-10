Θάνατος Σινουάρ: «Να διασφαλιστεί η επιστροφή των ομήρων» ζητούν οι οικογένειές τους

Ο θάνατος του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, αναμένεται να βοηθήσει στη «διασφάλιση» της επιστροφής των ομήρων που κρατούνται ακόμη στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε το Φόρουμ των οικογενειών, η κύρια ένωση των συγγενών των ομήρων στο Ισραήλ.

«Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων χαιρετίζει την είδηση εξόντωσης του Γιαχία Σινουάρ και ζητά να αξιοποιηθεί αμέσως αυτή η πολύ σημαντική εξέλιξη για να διασφαλιστεί η επιστροφή των ομήρων», δήλωσε η ένωση σε ανακοίνωση.

The Hostages Families Forum welcomes the elimination of Hamas leader in Gaza and head of Hamas' political bureau, Yahya Sinwar, who masterminded the greatest massacre our country has ever faced, responsible for the murder of thousands and the abduction of hundreds.



