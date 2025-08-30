«Αδύνατη η μαζική εκκένωση της πόλης της Γάζας» ξεκαθαρίζει ο Ερυθρός Σταυρός

Αφού το Ισραήλ κήρυξε την πόλη της Γάζας «επικίνδυνη ζώνη μαχών», ο Ερυθρός Σταυρός καταγγέλλει ότι τα σχέδια για μαζική εκκένωση της περιοχής, είναι ανέφικτα.

Συγκεκριμένα, η πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, υπογράμμισε ότι η μαζική εκκένωση που προβλέπει το Ισραήλ, είναι «αδύνατο» να εφαρμοστεί με τρόπο «ασφαλή και αξιοπρεπή».

«Είναι αδύνατο να προχωρήσουμε σε μια μαζική εκκένωση της πόλης της Γάζας με τρόπο ασφαλή και αξιοπρεπή, υπό τις παρούσες συνθήκες», δήλωσε η Μιριάνα Σπόλιαριτς σε ένα δελτίο Τύπου και πρόσθεσε:

«Μια τέτοια εκκένωση θα προκαλούσε μια μαζική μετακίνηση πληθυσμού που καμία ζώνη στη Λωρίδα της Γάζας δεν μπορεί να απορροφήσει, δεδομένης της εκτεταμένης καταστροφής των πολιτικών υποδομών και των ακραίων ελλείψεων σε τρόφιμα, νερό, στέγη και ιατρική φροντίδα».

Με στόχο την ήττα της Χαμάς και την επιστροφή όλων των ομήρων, ο Νετανιάχου και ο στρατός του Ισραήλ, ετοιμάζουν μια μεγάλης κλίμακας επίθεση στην πόλη της Γάζας.

Αν και ο στρατός δεν ζήτησε ρητά την εκκένωση της πόλης, εκπρόσωπος Τύπου έκρινε την Τετάρτη πως αυτή θα ήταν «αναπόφευκτη».

«Πολλοί άμαχοι δεν θα βρίσκονται σε θέση να υπακούσουν σε μια διαταγή εκκένωσης, διότι πεινάνε, είναι άρρωστοι, τραυματισμένοι», συνεχίζει στην τοποθέτησή της η Σπόλιαριτς.

«Εάν μια εντολή εκκένωσης δοθεί, βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, το Ισραήλ πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι άμαχοι θα επωφεληθούν από ικανοποιητικές συνθήκες στέγασης, υγιεινής, ασφάλειας και πρόσβασης σε τρόφιμα (…). Αυτές οι συνθήκες δεν πληρούνται αυτήν τη στιγμή στη Γάζα», επιμένει.

«Αυτό θα καθιστούσε κάθε εκκένωση όχι μονάχα ανέφικτη, αλλά επίσης ακατανόητη υπό τις παρούσες συνθήκες», όπως κατέληξε η πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού.

Ο ΟΗΕ υπολογίζει, ότι περίπου 1 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι βρίσκονται στην πόλη της Γάζας. Χιλιάδες κάτοικοι έχουν ήδη εγκαταλείψει την πόλη, που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του θύλακα, όπου ο πόλεμος ξεκίνησε έπειτα από μια άνευ προηγουμένου επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου του 2023.

Το Ισραήλ κήρυξε την πόλη της Γάζας «επικίνδυνη ζώνη μαχών» - Τι σημαίνει αυτό

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε στις 29 Αυγούστου, ότι έχει ξεκινήσει προκαταρκτικές επιχειρήσεις και τα αρχικά στάδια μιας επίθεσης στην πόλη της Γάζας, λίγη ώρα αφού προειδοποίησε ότι η πόλη είναι πλέον «επικίνδυνη ζώνη μαχών», ενώ πρόσθεσε ότι ήδη επιχειρεί με μεγάλη ισχύ στα περίχωρά της.

«Από σήμερα (Παρασκευή) στις 10:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) η τοπική τακτική παύση της στρατιωτικής δραστηριότητας δεν θα εφαρμόζεται στην περιοχή της πόλης της Γάζας, η οποία αποτελεί επικίνδυνη ζώνη μαχών», επεσήμανε ο ισραηλινός στρατός.

Αυτή η «τοπική τακτική παύση», που εφαρμόζεται καθημερινά στην πόλη της Γάζας και σε άλλες περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα, είχε ανακοινωθεί στα τέλη Ιουλίου προκειμένου, όπως είχε επισημάνει ο ισραηλινός στρατός, «να επιτραπεί η ασφαλής διέλευση των κομβόι του ΟΗΕ» και των ανθρωπιστικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Ωστόσο, ο στρατός του Ισραήλ πρόσθεσε ότι θα συνεχίσει «να υποστηρίζει τις ανθρωπιστικές προσπάθειες στο περιθώριο των στρατιωτικών ελιγμών και επιχειρήσεων εναντίον τρομοκρατικών οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας».

Παρά τις αυξανόμενες πιέσεις, τόσο από τη διεθνή κοινότητα όσο και από την ισραηλινή κοινωνία, για τον τερματισμό του πολέμου, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι «συνεχίζει τις επιχειρήσεις του» σε ολόκληρο τον θύλακα.

Εξάλλου την Τετάρτη ο ισραηλινός στρατός είχε δηλώσει ότι η εκκένωση της πόλης της Γάζας «είναι αναπόφευκτη» καθώς το Ισραήλ έχει αποφασίσει να τη θέσει υπό τον έλεγχό του.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ