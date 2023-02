Τέξας: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο- Ένας νεκρός, τρεις τραυματίες

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρών σε εμπορικό κέντρο στο Ελ Πάσο, στην αμερικανική πολιτεία Τέξας, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ύποπτος συνελήφθη και η αστυνομία αναζητεί δεύτερο, δήλωσε ο εκπρόσωπός της Ρόμπερτ Γκόμες σε δημοσιογράφους.

Στα social media κυκλοφόρησε επίσης ένα βίντεο που φέρεται να δείχνει κόσμο να τρέχει σε πανικό την στιγμή που ακούστηκαν οι πυροβολισμοί, προκειμένου να φύγει από το εμπορικό κέντρο:

Another day, another mass shooting in America! 1 killed, 3 injured in a shooting at a mall in El Paso, Texas.



Thoughts and Prayers aren’t working!



