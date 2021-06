Ένα πολυτελές και σύγχρονο οίκημα, ιδανικό για τους φανατικούς του Star Wars, πωλείται αυτή την περίοδο στο Τέξας, αναφέρει το CNN.

Γνωστό ως «The Darth Vader House», το σπίτι των 7.000 τετραγωνικών στην περιοχή West University Place του Χιούστον έχει τιμή εκκίνησης τα 4.300.000 δολάρια.

Το ψευδώνυμο του σπιτιού καθιερώθηκε επειδή η εξωτερική όψη και το σχήμα του οικήματος μοιάζει με το κράνος του Darth Vader από το Star Wars.

Η ιδιαίτερη κατοικία προστέθηκε στη σελίδα καταχώρησης αγγελιών της εταιρείας πώλησης ακινήτων, Sotheby’s International Realty.

Το σπίτι χτίστηκε το 1992 και διαθέτει τέσσερα υπνοδωμάτια, πέντε μεγάλα μπάνια και ένα γκαράζ τεσσάρων αυτοκινήτων. Διαθέτει ανοιχτά δωμάτια, πολλές μεγάλες ντουλάπες, και τεράστια παράθυρα.

Darth Vader House in West University Place going for 4.3 Million.



I’ve been wanting to see the inside for a long time. #Houston pic.twitter.com/saAX5gbU4o