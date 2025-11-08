ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

ΗΠΑ: Συντριβή αεροσκάφους στο Κεντάκι - Στους 14 οι νεκροί

Σύμφωνα με πληροφορίες, αποκολλήθηκε ο κινητήρας του αεροσκάφους λίγο πριν την απογείωση

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο κυβερνήτης του Κεντάκι ανάμεσα στα συντρίμμια του αεροπλάνου/Φωτογραφία: X
Ακόμη μία σορός εντοπίστηκε την Παρασκευή (7/11) εκεί όπου συνετρίβη εμπορευματικό αεροσκάφος της UPS την Τρίτη στο Λούισβιλ, στην πολιτεία Κεντάκι των ΗΠΑ, γεγονός που αύξησε τον απολογισμό των θυμάτων στους 14 νεκρούς.

Την είδηση έκανε γνωστή μέσω ανάρτησής του, στο X, ο δήμαρχος της πόλης, Κρεγκ Γκρίνμπεργκ.

Αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων McDonnell Douglas MD-11 της εταιρείας UPS με προορισμό τη Χαβάη συνετρίβη την Τρίτη το απόγευμα (τοπική ώρα) αμέσως μετά την απογείωση, καταστρέφοντας κτίρια και προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά.

Κατά την απογείωση, ο αριστερός κινητήρας αποκολλήθηκε, όπως φαίνεται σε πλάνα από κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου. 

Σε βίντεο που πρόβαλε το τοπικό δίκτυο WLKY, φαίνεται ο κινητήρας να τυλίγεται στις φλόγες ενώ το αεροσκάφος επιταχύνει, λίγο πριν σημειωθεί έκρηξη. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε σε έκταση εκατοντάδων μέτρων, κοντά σε υπόστεγα και χώρους στάθμευσης, δημιουργώντας πυκνό μαύρο καπνό.

Το αεροσκάφος συνετρίβη πάνω σε εγκατάσταση ανακύκλωσης πετρελαίου, μόλις πέντε χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο και πολύ κοντά σε εργοστάσιο της Ford όπου εργάζονται περίπου 3.000 άνθρωποι. «Τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα», δήλωσε ο κυβερνήτης του Κεντάκι, Άντι Μπεσίαρ, προσθέτοντας ότι το αεροσκάφος μετέφερε περίπου 144.000 λίτρα καυσίμου.

