ΗΠΑ: Συντριβή αεροσκάφους στο Κεντάκι - Στους 14 οι νεκροί

Ακόμη μία σορός εντοπίστηκε την Παρασκευή (7/11) εκεί όπου συνετρίβη εμπορευματικό αεροσκάφος της UPS την Τρίτη στο Λούισβιλ, στην πολιτεία Κεντάκι των ΗΠΑ, γεγονός που αύξησε τον απολογισμό των θυμάτων στους 14 νεκρούς.

Την είδηση έκανε γνωστή μέσω ανάρτησής του, στο X, ο δήμαρχος της πόλης, Κρεγκ Γκρίνμπεργκ.

UPDATE: Another victim has been located at the crash site this evening. This brings the total number of known fatalities to 14. May their memories be a blessing. pic.twitter.com/vcfDQhCwMF — Mayor Craig Greenberg (@LouisvilleMayor) November 8, 2025

Αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων McDonnell Douglas MD-11 της εταιρείας UPS με προορισμό τη Χαβάη συνετρίβη την Τρίτη το απόγευμα (τοπική ώρα) αμέσως μετά την απογείωση, καταστρέφοντας κτίρια και προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά.

WATCH: New dashcam video shows the crash of UPS Flight 2976 in Louisville, Kentucky pic.twitter.com/Z0LxCeX1eF — BNO News Live (@BNODesk) November 6, 2025

NEW: The NTSB has released footage of the damage swath following the explosive crash of UPS Flight 2976, whose left #1 engine detached and fell off during takeoff from Louisville, Kentucky on Tuesday.



The death toll has risen to 13, including 10 persons on the ground, with… pic.twitter.com/aMEc321T4g — Matthew Cappucci (@MatthewCappucci) November 7, 2025

Κατά την απογείωση, ο αριστερός κινητήρας αποκολλήθηκε, όπως φαίνεται σε πλάνα από κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου.

Σε βίντεο που πρόβαλε το τοπικό δίκτυο WLKY, φαίνεται ο κινητήρας να τυλίγεται στις φλόγες ενώ το αεροσκάφος επιταχύνει, λίγο πριν σημειωθεί έκρηξη. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε σε έκταση εκατοντάδων μέτρων, κοντά σε υπόστεγα και χώρους στάθμευσης, δημιουργώντας πυκνό μαύρο καπνό.

Horrific



Now 9 dead after the catastrophic plane crash, Louisville, Kentucky.



The aircraft was carrying over 38,000 gallons of Fuel when it exploded mid-takeoff.



A shelter in place remains in effect for those within a 1 mile radius of the crash location due to noxious fumes.… pic.twitter.com/f9zZoNR6Nk — Jennifer Coffindaffer (@CoffindafferFBI) November 5, 2025

Το αεροσκάφος συνετρίβη πάνω σε εγκατάσταση ανακύκλωσης πετρελαίου, μόλις πέντε χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο και πολύ κοντά σε εργοστάσιο της Ford όπου εργάζονται περίπου 3.000 άνθρωποι. «Τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα», δήλωσε ο κυβερνήτης του Κεντάκι, Άντι Μπεσίαρ, προσθέτοντας ότι το αεροσκάφος μετέφερε περίπου 144.000 λίτρα καυσίμου.