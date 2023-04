Τέξας: Νεκρές σχεδόν 18.000 αγελάδες μετά από έκρηξη σε φάρμα

Περίπου 18.000 αγελάδες σκοτώθηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε φάρμα γαλακτοπαραγωγής στο Τέξας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Εκτός από τις αγελάδες από την έκρηξη, στο South Fork Dairy κοντά στην πόλη Ντίμιτ, ένα άτομο τραυματίστηκε κει νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι αρχές πιστεύουν ότι η έκρηξη μπορεί να πυροδοτήθηκε από μεθάνιο. Σημειώνεται ότι σχεδόν τρία εκατομμύρια ζώα φάρμας πέθαναν σε πυρκαγιές στις ΗΠΑ μεταξύ 2018 και 2021.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Κάστρο δήλωσε ότι ενημερώθηκε για φωτιά στο αγρόκτημα περίπου στις 19:21 τη Δευτέρα ενώ φωτογραφίες που αναρτήθηκαν από το γραφείο του σερίφη δείχνουν ένα τεράστιο νέφος μαύρου καπνού να υψώνεται στον ουρανό.

Όταν η αστυνομία και το προσωπικό έκτακτης ανάγκης έφτασαν στο σημείο, βρήκαν ένα άτομο παγιδευμένο το οποίο χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Αν και ο ακριβής αριθμός των αγελάδων που σκοτώθηκαν από την φωτιά και τον καπνό, που ακολούθησαν της έκρηξης, παραμένει άγνωστος, το γραφείο του σερίφη είπε στο BBC ότι «υπολογίζεται ότι χάθηκαν 18.000 αγελάδες».

Μιλώντας στο τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο KFDA, ο σερίφης Σαλ Ριβέρα είπε ότι τα περισσότερα από τα βοοειδή χάθηκαν μετά την εξάπλωση της πυρκαγιάς σε μια περιοχή στην οποία κρατούνταν οι αγελάδες πριν μεταφερθούν στην περιοχή για άρμεγμα και μετά σε ένα μαντρί.

«Υπάρχουν κάποιες αγελάδες που επέζησαν. Υπάρχουν κάποιες που πιθανώς τραυματίστηκαν σε σημείο που θα πρέπει να θανατωθούν» είπε.

Πρόσθεσε, δε, μιλώντας στο KFDA ότι οι ερευνητές θεωρούν ότι η φωτιά μπορεί να ξεκίνησε από ένα ειδικό μηχάνημα, που χρησιμοποιείται για «να ρουφάει την κοπριά και το νερό έξω» από τον χώρο.

«Ενδεχομένως αυτό να υπερθερμάνθηκε και πιθανότατα το μεθάνιο και άλλα εύφλεκτα υλικά, εξαπλώθηκαν και εξερράγησαν», είπε.

Σε δήλωση που εστάλη στο BBC, το Animal Welfare Institute που εδρεύει στην Ουάσιγκτον είπε ότι - εάν επιβεβαιωθεί - ο αριθμός των 18.000 νεκρών αγελάδων θα είναι «μακράν» η πιο θανατηφόρα πυρκαγιά σε φάρμα με βοοειδή από τότε που κρατούνται στατιστικά στοιχεία το 2013.

«Ελπίζουμε ότι ο κλάδος θα παραμείνει επικεντρωμένος σε αυτό το θέμα και θα ενθαρρύνει σθεναρά τις φάρμες να υιοθετήσουν μέτρα πυρασφάλειας με κοινή λογική», δήλωσε η Allie Granger, συνεργάτης πολιτικής για το πρόγραμμα ζώων εκτροφής της AWI. «Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς κάτι χειρότερο από το να καεί ζωντανός».

Σύμφωνα με το AWI, σχεδόν 6,5 εκατομμύρια ζώα φάρμας έχουν πεθάνει σε πυρκαγιές σε φάρμες από το 2013, εκ των οποίων περίπου 6 εκατομμύρια κότες και περίπου 7.300 αγελάδες.

Μεταξύ 2018 και 2021, σχεδόν 3 εκατομμύρια ζώα φάρμας πέθαναν σε πυρκαγιές, με 1,76 εκατομμύρια κοτόπουλα να πεθαίνουν στις έξι μεγαλύτερες πυρκαγιές εκείνης της χρονικής περιόδου.

🚨#UPDATE: Mass Casaulty Incident has declared after explosion at dairy farm in Dimmitt, Texas. So far one person is in critical condition at this time with information being very limited this was moments after the explosion that took place#SouthForkDairy#CastroCounty… pic.twitter.com/R5GjvUMHN5