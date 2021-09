Τρεις διαμελισμένες σοροί, μεταξύ των οποίων ενός παιδιού, βρέθηκαν σε κάδο που φλεγόταν, στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας.

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Φορτ Γουόρθ δέχθηκε κλήση για φωτιά σε κάδο στις 06:17 της Τετάρτης, έξω από μία επιχείρηση στα δυτικά της πόλης. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, πυροσβέστες βρήκαν τις σορούς στον κάδο και ειδοποίησαν την αστυνομία.

Οι σοροί ήταν καμένες και διαμελισμένες, ενώ κάποια τμήματά τους δεν έχουν βρεθεί, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι αρχές εκτιμούν πως το ένα θύμα είναι ο 42χρονος Ντέιβιντ Λουέρας, ο οποίος «σύχναζε στην περιοχή του Ντάλας» και «είχε κάποιους δεσμούς» με τις γύρω κοινότητες. Η ταυτότητα του παιδιού είναι άγνωστη, ενώ η τρίτη σορός ανήκει σε νεαρή έφηβη ή ενήλικη γυναίκα.

#NEW



Public Assistance Requested to help locate muderer(s) of three victims found in a dumpster: an unidentified child, a young teenage or adult female, and an adult male.



One victim identified as 42-year-old David Lueras.



Please call 817-392-4339 or 817-392-4338. pic.twitter.com/3qJPo2nDV6