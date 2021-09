Αν δεν είσαι αστροναύτης σε διαστημική αποστολή, αλλά ένας απλός οδηγός που πηγαίνει με το αυτοκίνητο στην δουλειά του, σίγουρα δεν περιμένεις να δεις το Φεγγάρι να πλησιάζει με απειλητική ταχύτητα το παρμπρίζ.

Στις 20 Σεπτεμβρίου, ένα τεράστιο, φουσκωτό μοντέλο του φεγγαριού «ξέφυγε» από Φεστιβάλ για Σελήνη, στην Χενάν της Κίνας, και υπεύθυνοι της διοργάνωσης το κυνηγούσαν πεζή, μέσα στην μέση κεντρικής λεωφόρου.

Σε πολλές χώρες της ανατολικής Ασίας, οι ντόπιοι γιορτάζουν τη Σελήνη σε φθινοπωρινά φεστιβάλ, με εκδηλώσεις, παζάρια και δρώμενα. Σε ένα από αυτά τα φεστιβάλ φιγουράριζε και το υπερμεγέθες, φουσκωτό φεγγάρι που ξέφυγε και άρχισε να κυλά με ταχύτητα στην μέση του δρόμου.

Στο βίντεο που ακολουθεί, το τυπωμένο μπαλόνι διαμέτρου αρκετών μέτρων φαίνεται να περιστρέφεται χωρίς σταματημό, ενώ δύο άνδρες με ρούχα εργασίας τρέχουν - μάταια - να το προφτάσουν.

