Τέως πρίγκιπας Άντριου: Μετά την αποφυλάκιση του Έπσταϊν, ήθελε να τα «ξαναπούν από κοντά»

Νέα ηλεκτρονική αλληλογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα αποκαλύπτει ότι ο πρώην δούκας της Υόρκης, Άντριου Μάουντμπατεν Γουίνδσορ, διατηρούσε επαφή με τον Τζέφρι Έπσταϊν ακόμη και μετά την αποφυλάκιση του καταδικασμένου για σεξουαλικά αδικήματα χρηματιστή.

Σύμφωνα με τα emails, ο Μάουντμπατεν Γουίνδσορ έγραψε στον Έπσταϊν ότι «θα ήταν καλό να τα πουν από κοντά», λίγους μήνες μετά την αποφυλάκισή του το 2009. Η αποκάλυψη έρχεται μόλις δύο ημέρες αφότου το Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι ο πρώην δούκας έχασε όλους τους τίτλους και τις επίσημες θέσεις του, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η ζημιά από τα συνεχιζόμενα σκάνδαλα που τον περιβάλλουν.

Η αλληλογραφία περιλαμβάνεται σε δικαστικά έγγραφα που αποσφραγίστηκαν την Παρασκευή στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο υπόθεσης μεταξύ της κυβέρνησης των Παρθένων Νήσων και της τράπεζας JP Morgan, που κατηγορήθηκε ότι διευκόλυνε οικονομικές συναλλαγές του Έπσταϊν.

Σε ένα από τα emails, με ημερομηνία 15 Απριλίου 2010, ο Έπσταϊν προτείνει στον Μάουντμπατεν Γουίνδσορ να γνωρίσει τον τραπεζίτη Jes Staley, πρώην στέλεχος της JP Morgan, ο οποίος έχει αποκλειστεί εφ’ όρου ζωής από τον χρηματοπιστωτικό τομέα του Ηνωμένου Βασιλείου για παραπλάνηση των εποπτικών αρχών σχετικά με τη σχέση του με τον Έπσταϊν. Ο πρώην δούκας απαντά ότι θα φροντίσει να τον συναντήσει «σε κάποιο επόμενο ταξίδι» και προσθέτει πως σκοπεύει να επισκεφθεί τη Νέα Υόρκη «για να τα πουν από κοντά».

Λίγους μήνες αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2010, ο Μάουντμπατεν Γουίνδσορ εθεάθη να περπατά με τον Έπσταϊν στο Central Park της Νέας Υόρκης, σε μια συνάντηση που αργότερα χαρακτήρισε «λανθασμένη απόφαση». Παρότι ισχυρίστηκε ότι ο σκοπός του ταξιδιού ήταν να διακόψει οριστικά κάθε επαφή με τον Αμερικανό χρηματιστή, παραδέχθηκε πως έμεινε στο σπίτι του για αρκετές ημέρες.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε το 2019 στο BBC Newsnight, είπε ότι προτίμησε να το κάνει «πρόσωπο με πρόσωπο» γιατί «το να το πει τηλεφωνικά θα ήταν δειλία».Ωστόσο, νέα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα τον Ιανουάριο δείχνουν ότι ένα μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας — που φέρεται να είναι ο ίδιος — είχε στείλει στον Έπσταϊν το μήνυμα: «Keep in close touch and we’ll play some more soon!!!! (Μείνε σε επαφή· θα τα ξαναπούμε και θα διασκεδάσουμε σύντομα!)».

Τα έγγραφα της υπόθεσης φανερώνουν επίσης ότι η JP Morgan είχε προειδοποιήσει τις αμερικανικές αρχές για συναλλαγές ύψους άνω του 1 δισ. δολαρίων που συνδέονταν με τον Έπσταϊν και ενδέχεται να σχετίζονταν με υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων.

Η δημοσιοποίηση των emails αυξάνει περαιτέρω την πίεση προς το Μπάκιγχαμ, το οποίο προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί από τον πρώην δούκα. Η απόφαση να του αφαιρεθούν όλοι οι τίτλοι ήρθε λίγο μετά την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων της Virginia Giuffre, που επανέλαβε τις κατηγορίες της ότι εξαναγκάστηκε να έχει σεξουαλικές σχέσεις μαζί του, όταν ήταν 17 ετών, αφού είχε στρατολογηθεί από τον Έπσταϊν.

Ο Μάουντμπατεν Γουίνδσορ έχει επανειλημμένα αρνηθεί κάθε κατηγορία. Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, θα λάβει εφάπαξ αποζημίωση και ετήσια οικονομική ενίσχυση, προκειμένου να καλύψει τα έξοδά του μετά την αποχώρησή του από τη Royal Lodge, όπου διέμενε χωρίς ενοίκιο.

Με πληροφορίες από Guardian

