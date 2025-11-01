Πρίγκιπας Άντριου: Αυτή είναι η νέα του κατοικία μετά την απομάκρυνση από το Royal Lodge

Ο πρίγκιπας Άντριου είναι και επίσημα ένα βήμα πριν από τη μετακόμιση.

Μετά την αφαίρεση των βασιλικών του τίτλων, από τον πρίγκιπα Άντριου ζητήθηκε επίσης να εγκαταλείψει το Royal Lodge, μια κατοικία 30 δωματίων στο Ουίνδσορ, όπου ζούσε από το 2003.

Ο αδελφός του βασιλιά Καρόλου, πλέον αναμένεται από μέρα σε μέρα να μετακομίσει σε ακίνητο στο κτήμα Σάντρινγκχαμ, με τα νέα του καταλύματα να χρηματοδοτούνται ιδιωτικά από τον βασιλιά Κάρολο.

Ωστόσο, η ακριβής τοποθεσία ανάμεσα στις περίπου 150 ιδιοκτησίες του κτήματος παραμένει άγνωστη.

Το κτήμα Σάντρινγκχαμ βρίσκεται στη Νόρφολκ της Αγγλίας και χρησιμεύει κυρίως ως εξοχική κατοικία για τη βασιλική οικογένεια. Ο βασιλιάς Κάρολος έμεινε εκεί κατά τη διάρκεια θεραπείας από καρκίνο, ενώ η αείμνηστη βασίλισσα συνήθιζε να περνά εκεί τους χειμερινούς μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μετά το θάνατο του βασιλιά Γεωργίου ΣΤ’ το 1952, το Σάντρινγκχαμ έγινε η εξοχική κατοικία της βασίλισσας Ελισάβετ και μετά τον θάνατό της το 2022, κληρονόμησε το κτήμα ο βασιλιάς Κάρολος.

Το Σάντρινγκχαμ εκτείνεται σε περίπου 20.000 στρέμματα και διαθέτει 150 ιδιοκτησίες, συμπεριλαμβανομένου του εμβληματικού Sandringham House και των 60 στρεμμάτων επίσημων κήπων του, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του κτήματος.

Πολλά από τα μικρότερα σπίτια του, χρησιμοποιούνται από προσωπικό ή ενοικιάζονται, ενώ άλλα λειτουργούν ως αγροικίες που υποστηρίζουν τις γεωργικές δραστηριότητες του κτήματος.

Το 2011, η βασίλισσα Ελισάβετ χάρισε στον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον το Anmer Hall, ένα εξοχικό σπίτι 10 δωματίων μέσα στο κτήμα, για να γιορτάσουν τον γάμο τους. Το ζευγάρι και τα παιδιά τους περνούν συχνά εκεί σχολικές διακοπές, Σαββατοκύριακα και αργίες.

Με πληροφορίες από PEOPLE