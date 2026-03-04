Άλι Λαριτζανί: Ποιος είναι ο «πραγματιστής» που ανήκει στους «Κένεντι του Ιράν»

Μέχρι τη δολοφονία του Ανώτατου Θρησκευτικού Ηγέτη του Ιράν, ο Αλί Λαριτζανί (Ali Larijani) θεωρούνταν το «ήπιο πρόσωπο» και ο πραγματιστής του θρησκευτικού κατεστημένου.

Ένας άνθρωπος με διδακτορικό πάνω στον Καντ, με θητεία σε διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα και με φήμη πραγματιστή μέσα σε ένα βαθιά ιδεολογικό σύστημα.

Στις 1 Μαρτίου 2026, όμως, ο τόνος του άλλαξε δραματικά. Μόλις 24 ώρες μετά τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς που σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ, και τον διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης Μοχάμεντ Πακπούρ, ο Λαριτζανί εμφανίστηκε στην κρατική τηλεόραση με μια ρητορική φωτιάς. Κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι «έβαλαν φωτιά στην καρδιά του ιρανικού έθνους» και υποσχέθηκε απάντηση που «δεν έχουν ξαναζήσει».

Αλί Λαριτζανί: Ανήκει στους «Κένεντι του Ιράν»

Σήμερα, ως γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, βρίσκεται στο κέντρο της ιρανικής στρατηγικής, σε μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές από το 1979.

Γεννημένος το 1958 στη Νατζάφ του Ιράκ, σε εύπορη και επιδραστική οικογένεια, ανήκει σε μια πολιτική δυναστεία που το περιοδικό Time, είχε αποκαλέσει ως «Κένεντι του Ιράν». Ο πατέρας του ήταν διακεκριμένος θρησκευτικός λόγιος, ενώ τα αδέλφια του κατείχαν κορυφαίες θέσεις στη Δικαιοσύνη και στο Συμβούλιο των Ειδικών, το όργανο που επιλέγει τον ανώτατο ηγέτη.

Σε προσωπικό επίπεδο, ο Λαριτζανί συνδέεται άμεσα με τον πυρήνα της Ισλαμικής Δημοκρατίας: παντρεύτηκε την κόρη του Μορτεζά Μοταχαρί, στενού συνεργάτη του Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί.

Αλί Λαριτζανί: Μαθηματικός, φιλόσοφος, πολιτικός

Σε αντίθεση με πολλούς Ιρανούς αξιωματούχους που προέρχονται αποκλειστικά από θρησκευτικές σχολές, ο Λαριτζανί έχει και κοσμικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο. Σπούδασε Μαθηματικά και Πληροφορική στο Πανεπιστήμιο Σαρίφ και αργότερα ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στη Δυτική Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης.

Μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, εντάχθηκε στους Φρουρούς της Επανάστασης και στη συνέχεια ανέλαβε υπουργικά και διοικητικά πόστα. Διετέλεσε επικεφαλής της κρατικής ραδιοτηλεόρασης και από το 2008 έως το 2020 ήταν πρόεδρος του Κοινοβουλίου, διαδραματίζοντας κομβικό ρόλο στην έγκριση της συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα το 2015 (JCPOA).

Παρότι θεωρείται πραγματιστής, η στάση του έχει σκληρύνει τα τελευταία χρόνια. Επανήλθε στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας το 2025 και λίγους μήνες αργότερα ακύρωσε συμφωνία συνεργασίας με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας.

Λίγο πριν την κλιμάκωση, συμμετείχε σε έμμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ μέσω Ομάν, δηλώνοντας ότι «η διαπραγμάτευση είναι ορθολογική οδός». Όμως οι αεροπορικές επιδρομές που ξεκίνησαν στα τέλη Φεβρουαρίου έκλεισαν, τουλάχιστον προσωρινά, το διπλωματικό παράθυρο.

Ο Λαριτζανί έχει πλέον απορρίψει δημόσια κάθε ενδεχόμενο νέων συνομιλιών με την Ουάσινγκτον. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το Ιράν «δεν στοχεύει περιφερειακές χώρες», αλλά θα πλήξει «οποιαδήποτε βάση χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ».

Με πληροφορίες από Financial Times