ΔΙΕΘΝΗ

LIVE!

Διεθνή

Άλι Λαριτζανί: Ποιος είναι ο «πραγματιστής» που ανήκει στους «Κένεντι του Ιράν»

Ο Λαριτζανί έχει πλέον απορρίψει δημόσια κάθε ενδεχόμενο νέων συνομιλιών με την Ουάσινγκτον

The LiFO team
The LiFO team
ΑΛΙ ΛΑΡΙΤΖΑΝΙ ΙΡΑΝ Facebook Twitter
Ο Αλί Λαριτζανί / EPA
0

Μέχρι τη δολοφονία του Ανώτατου Θρησκευτικού Ηγέτη του Ιράν, ο Αλί Λαριτζανί (Ali Larijani) θεωρούνταν το «ήπιο πρόσωπο» και ο πραγματιστής του θρησκευτικού κατεστημένου.

Ένας άνθρωπος με διδακτορικό πάνω στον Καντ, με θητεία σε διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα και με φήμη πραγματιστή μέσα σε ένα βαθιά ιδεολογικό σύστημα.

Στις 1 Μαρτίου 2026, όμως, ο τόνος του άλλαξε δραματικά. Μόλις 24 ώρες μετά τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς που σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ, και τον διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης Μοχάμεντ Πακπούρ, ο Λαριτζανί εμφανίστηκε στην κρατική τηλεόραση με μια ρητορική φωτιάς. Κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι «έβαλαν φωτιά στην καρδιά του ιρανικού έθνους» και υποσχέθηκε απάντηση που «δεν έχουν ξαναζήσει».

Αλί Λαριτζανί: Ανήκει στους «Κένεντι του Ιράν»

Σήμερα, ως γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, βρίσκεται στο κέντρο της ιρανικής στρατηγικής, σε μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές από το 1979.

Γεννημένος το 1958 στη Νατζάφ του Ιράκ, σε εύπορη και επιδραστική οικογένεια, ανήκει σε μια πολιτική δυναστεία που το περιοδικό Time, είχε αποκαλέσει ως «Κένεντι του Ιράν». Ο πατέρας του ήταν διακεκριμένος θρησκευτικός λόγιος, ενώ τα αδέλφια του κατείχαν κορυφαίες θέσεις στη Δικαιοσύνη και στο Συμβούλιο των Ειδικών, το όργανο που επιλέγει τον ανώτατο ηγέτη.

Σε προσωπικό επίπεδο, ο Λαριτζανί συνδέεται άμεσα με τον πυρήνα της Ισλαμικής Δημοκρατίας: παντρεύτηκε την κόρη του Μορτεζά Μοταχαρί, στενού συνεργάτη του Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί.

Αλί Λαριτζανί: Μαθηματικός, φιλόσοφος, πολιτικός

Σε αντίθεση με πολλούς Ιρανούς αξιωματούχους που προέρχονται αποκλειστικά από θρησκευτικές σχολές, ο Λαριτζανί έχει και κοσμικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο. Σπούδασε Μαθηματικά και Πληροφορική στο Πανεπιστήμιο Σαρίφ και αργότερα ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στη Δυτική Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης.

Μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, εντάχθηκε στους Φρουρούς της Επανάστασης και στη συνέχεια ανέλαβε υπουργικά και διοικητικά πόστα. Διετέλεσε επικεφαλής της κρατικής ραδιοτηλεόρασης και από το 2008 έως το 2020 ήταν πρόεδρος του Κοινοβουλίου, διαδραματίζοντας κομβικό ρόλο στην έγκριση της συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα το 2015 (JCPOA).

Παρότι θεωρείται πραγματιστής, η στάση του έχει σκληρύνει τα τελευταία χρόνια. Επανήλθε στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας το 2025 και λίγους μήνες αργότερα ακύρωσε συμφωνία συνεργασίας με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας.

Λίγο πριν την κλιμάκωση, συμμετείχε σε έμμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ μέσω Ομάν, δηλώνοντας ότι «η διαπραγμάτευση είναι ορθολογική οδός». Όμως οι αεροπορικές επιδρομές που ξεκίνησαν στα τέλη Φεβρουαρίου έκλεισαν, τουλάχιστον προσωρινά, το διπλωματικό παράθυρο.

Ο Λαριτζανί έχει πλέον απορρίψει δημόσια κάθε ενδεχόμενο νέων συνομιλιών με την Ουάσινγκτον. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το Ιράν «δεν στοχεύει περιφερειακές χώρες», αλλά θα πλήξει «οποιαδήποτε βάση χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ».

Με πληροφορίες από Financial Times

Διεθνή

Tags

0

LIVE!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ LIVE

Διεθνή / Πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Live: Ο νέος ηγέτης του Ιράν και το τηλεφώνημα Τραμπ-Νετανιάχου

Νέες επιθέσεις Ισραήλ στον Λίβανο - Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν πως έχουν τον «πλήρη έλεγχο» στα Στενά του Ορμούζ - Συντρίμμια σκότωσαν 11χρονη στο Κουβέιτ - Όλες οι εξελίξεις
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ ΙΣΡΑΗΛ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Διεθνή / ΗΠΑ: Ο Τραμπ εξετάζει υποστήριξη ένοπλων ομάδων κατά του ιρανικού καθεστώτος

Ο Τραμπ μίλησε την Κυριακή με Κούρδους ηγέτες και συνεχίζει επαφές με άλλους τοπικούς παράγοντες, σε μια προσπάθεια να αξιολογήσει ποιοι θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τη σημερινή αδυναμία της Τεχεράνης
THE LIFO TEAM
Το Ιράν θάβει τα παιδιά του πολύνεκρου πλήγματος σε δημοτικο σχολείο θηλέων

Διεθνή / Το Ιράν θάβει τα παιδιά του πολύνεκρου πλήγματος σε δημοτικο σχολείο θηλέων

Ο βομβαρδισμός του σχολείου, που σημειώθηκε το Σάββατο, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 175 ανθρώπους, πολλοί εκ των οποίων ήταν μαθήτριες που βρίσκονταν στις τάξεις του σχολείου στην πόλη Μινάμπ.
THE LIFO TEAM
ΗΠΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΠΕΔΡΟ ΣΑΝΤΣΕΘ

Διεθνή / Η Ισπανία απαντά στον Τραμπ: Οι πολίτες ζητούν «περισσότερη ευημερία, όχι περισσότερα προβλήματα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως θα διακόψει κάθε εμπορική σχέση με την Ισπανία, μετά την απόφασή της να μην επιτρέψει στον αμερικανικό στρατό να χρησιμοποιήσει τις στρατιωτικές της βάσεις στην επιχείρηση κατά του Ιράν
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΜΝΗΜΕΙΟ UNESCO ΗΠΑ ΙΣΡΑΗΛ

Διεθνή / Ιράν: Σοβαρές ζημιές στο Ανάκτορο Γκολεστάν από αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στην Τεχεράνη

Το Ανάκτορο Γκολεστάν αποτελεί ένα από τα παλαιότερα ιστορικά συγκροτήματα της Τεχεράνης και κεντρικό δείγμα της περσικής αρχιτεκτονικής της περιόδου των Κατζάρων
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΣΠΑΝΙΑ ΝΑΤΟ

Διεθνή / O Τραμπ λέει ότι θα διακόψει κάθε εμπορική σχέση με την Ισπανία - «Φέρθηκε απαίσια»

Αιτία της απόφασης του Αμερικανού προέδρου φέρεται να είναι το γεγονός πως η Ισπανία δεν επέτρεψε στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν ισπανικές βάσεις για τη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν
THE LIFO TEAM
 
 