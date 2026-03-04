ΔΙΕΘΝΗ

LIVE!

Διεθνή

Ιταλία: Οδηγός ασθενοφόρου ερευνάται για πέντε δολοφονίες

Ερευνητικές πηγές εκτιμούν ότι ο άνδρας ενδέχεται να χορήγησε επιβλαβείς ουσίες στους ασθενείς στη διάρκεια μεταφορών μεταξύ νοσοκομείων και μονάδων φροντίδας στην περιφέρεια Εμίλια-Ρομάνια

The LiFO team
The LiFO team
ΙΤΑΛΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΔΗΓΟΣ Facebook Twitter
Φωτ: Unsplash
0

Οι εισαγγελείς στο Φορλί, στη βόρεια Ιταλία, ερευνούν οδηγό ασθενοφόρου ως ύποπτο για τη δολοφονία πέντε ηλικιωμένων ασθενών, μετά από σειρά θανάτων που σημειώθηκαν κατά τη μεταφορά τους ή λίγο μετά από αυτήν, σύμφωνα με δικηγόρους οικογενειών των θυμάτων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι ύποπτοι θάνατοι συνδέονται με διακομιδές που πραγματοποιήθηκαν με ασθενοφόρο το οποίο οδηγούσε 27χρονος εργαζόμενος στον ιταλικό Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων. Ερευνητικές πηγές εκτιμούν ότι ο άνδρας ενδέχεται να χορήγησε επιβλαβείς ουσίες στους ασθενείς στη διάρκεια μεταφορών μεταξύ νοσοκομείων και μονάδων φροντίδας στην περιφέρεια Εμίλια-Ρομάνια. Παράλληλα, εξετάζονται και άλλες υποθέσεις, με τις αρχές να αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο να προκύψουν επιπλέον πιθανά θύματα.

Η πιο πρόσφατη περίπτωση που ελέγχεται αφορά 85χρονη η οποία πέθανε από καρδιακή ανακοπή τον Νοέμβριο του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, και οι πέντε ασθενείς υπέστησαν καρδιακή ανακοπή ενώ μεταφέρονταν με ασθενοφόρο που επιχειρούσε από το Φορλιμπόπολι, κοντά στο Φορλί. Ένας ασθενής πέθανε κατά τη διαδρομή, ενώ οι υπόλοιποι κατέληξαν είτε λίγο μετά είτε μέσα στις επόμενες ημέρες.

Για μήνες, οι συγγενείς δεν είχαν εκφράσει ανησυχίες, καθώς πολλοί θεωρούσαν ότι οι άνθρωποί τους ήταν ήδη σε βαριά κατάσταση. Η υπόθεση άρχισε να παίρνει άλλη τροπή όταν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η οικογένεια ενός θύματος ζήτησε νεκροψία, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω έλεγχο των περιστατικών.

Οι δικηγόροι Μαξ Στάρνι και Μάσιμο Μαμπέλι, που εκπροσωπούν την οικογένεια της 85χρονης, ανέφεραν ότι δεν πρόκειται για διακομιδές επειγόντων περιστατικών. Όπως είπαν, αυτά τα ασθενοφόρα χρησιμοποιούνται κυρίως για προγραμματισμένες μετακινήσεις, όπως από μονάδα φροντίδας προς νοσοκομείο για ραντεβού, και συνήθως στο όχημα επιβαίνουν δύο οδηγοί, χωρίς νοσηλευτή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ηλικιωμένη, σύμφωνα με τους δικηγόρους της οικογένειας, πήγαινε από δομή φιλοξενίας σε συνεδρία φυσιοθεραπείας όταν πέθανε μέσα στο ασθενοφόρο.

Οι εισαγγελείς έχουν θέσει τον οδηγό υπό έρευνα για ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις, αποδίδοντας προμελέτη και χρήση δηλητηριωδών ουσιών ή άλλων ύπουλων μέσων. Ο ύποπτος δεν έχει συλληφθεί και δεν έχει τεθεί υπό κράτηση.

Ο τοπικός κλάδος του ιταλικού Ερυθρού Σταυρού ενημερώθηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση, πριν από τέσσερις ημέρες και προχώρησε στην αναστολή του οδηγού. Ο οργανισμός ανέφερε ότι πληροφορήθηκε «με σοκ» τις αναφορές για εμπλοκή εργαζομένου του σε σοβαρή ποινική υπόθεση και εξέφρασε την ελπίδα ότι η έρευνα θα φωτίσει πλήρως τα γεγονότα, χαρακτηρίζοντάς τα «τραγικό επεισόδιο» που δεν συνδέεται με την αποστολή του.

Η συνήγορος του υπόπτου, Γκλόρια Παρίτζι, δήλωσε ότι ο πελάτης της αρνείται τις κατηγορίες και είναι «βαθιά ταραγμένος», προσθέτοντας ότι τέθηκε άμεσα στη διάθεση των εισαγγελικών αρχών. Υποστήριξε επίσης ότι πρόκειται για ηλικιωμένους τελικού σταδίου, ότι μόνο ένας πέθανε μέσα στο ασθενοφόρο και ότι οι υπόλοιποι κατέληξαν τις επόμενες ημέρες, σε μία περίπτωση έως και 13 ημέρες μετά τη μεταφορά. Κατά τη θέση της, όλοι παρουσίασαν αναπνευστική κρίση στη διαδρομή και σε κάθε περιστατικό παρενέβη ιατρικό όχημα άμεσης ανταπόκρισης.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και οι αρχές εξετάζουν αν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους και αν υπάρχουν επιπλέον διακομιδές που πρέπει να επανελεγχθούν.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

LIVE!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Portobello: Η Ιταλία του ’80 σε μια αριστουργηματική μίνι σειρά του ΗΒΟ Max

Daily / Portobello: Η Ιταλία του ’80 σε μια αριστουργηματική μίνι σειρά του ΗΒΟ Max

Η πρώτη ιταλική παραγωγή του HBO είναι μια εξαίρετη μίνι σειρά που γύρισε ο αειθαλής Μάρκο Μπελόκιο με θέμα μια απίστευτη υπόθεση που συγκλόνισε την ιταλική κοινή γνώμη στις αρχές της δεκαετίας του ’80.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ LIVE

Διεθνή / Πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Live: Οι ΗΠΑ εξέδωσαν ταξιδιωτική οδηγία για την Κύπρο - «Εξελέγη ο γιος του Χαμενεΐ»

Νέες επιθέσεις Ισραήλ στον Λίβανο - Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν πως έχουν τον «πλήρη έλεγχο» στα Στενά του Ορμούζ - Συντρίμμια σκότωσαν 11χρονη στο Κουβέιτ - Όλες οι εξελίξεις
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ ΙΣΡΑΗΛ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Διεθνή / ΗΠΑ: Ο Τραμπ εξετάζει υποστήριξη ένοπλων ομάδων κατά του ιρανικού καθεστώτος

Ο Τραμπ μίλησε την Κυριακή με Κούρδους ηγέτες και συνεχίζει επαφές με άλλους τοπικούς παράγοντες, σε μια προσπάθεια να αξιολογήσει ποιοι θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τη σημερινή αδυναμία της Τεχεράνης
THE LIFO TEAM
Το Ιράν θάβει τα παιδιά του πολύνεκρου πλήγματος σε δημοτικο σχολείο θηλέων

Διεθνή / Το Ιράν θάβει τα παιδιά του πολύνεκρου πλήγματος σε δημοτικο σχολείο θηλέων

Ο βομβαρδισμός του σχολείου, που σημειώθηκε το Σάββατο, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 175 ανθρώπους, πολλοί εκ των οποίων ήταν μαθήτριες που βρίσκονταν στις τάξεις του σχολείου στην πόλη Μινάμπ.
THE LIFO TEAM
ΗΠΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΠΕΔΡΟ ΣΑΝΤΣΕΘ

Διεθνή / Η Ισπανία απαντά στον Τραμπ: Οι πολίτες ζητούν «περισσότερη ευημερία, όχι περισσότερα προβλήματα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως θα διακόψει κάθε εμπορική σχέση με την Ισπανία, μετά την απόφασή της να μην επιτρέψει στον αμερικανικό στρατό να χρησιμοποιήσει τις στρατιωτικές της βάσεις στην επιχείρηση κατά του Ιράν
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΜΝΗΜΕΙΟ UNESCO ΗΠΑ ΙΣΡΑΗΛ

Διεθνή / Ιράν: Σοβαρές ζημιές στο Ανάκτορο Γκολεστάν από αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στην Τεχεράνη

Το Ανάκτορο Γκολεστάν αποτελεί ένα από τα παλαιότερα ιστορικά συγκροτήματα της Τεχεράνης και κεντρικό δείγμα της περσικής αρχιτεκτονικής της περιόδου των Κατζάρων
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΣΠΑΝΙΑ ΝΑΤΟ

Διεθνή / O Τραμπ λέει ότι θα διακόψει κάθε εμπορική σχέση με την Ισπανία - «Φέρθηκε απαίσια»

Αιτία της απόφασης του Αμερικανού προέδρου φέρεται να είναι το γεγονός πως η Ισπανία δεν επέτρεψε στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν ισπανικές βάσεις για τη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν
THE LIFO TEAM
 
 