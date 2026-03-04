Αλί Χαμενεΐ υπό παρακολούθηση: Οι επί χρόνια παραβιασμένες κάμερες και το σχέδιο Ισραήλ

Όταν οι άρτια εκπαιδευμένοι και πιστοί σωματοφύλακες και οδηγοί ανώτερων ιρανικών αξιωματούχων έφτασαν για να εργαστούν κοντά στην οδό Pasteur στο Τεχεράνη, όπου ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή το Σάββατο, οι Ισραηλινοί παρακολουθούσαν εδώ και καιρό.

Σύμφωνα με τους Financial Times, σχεδόν όλες οι κάμερες κυκλοφορίας στην Τεχεράνη είχαν παραβιαστεί εδώ και χρόνια, οι εικόνες τους κρυπτογραφούνταν και μεταδίδονταν σε διακομιστές στο Τελ Αβίβ και στο νότιο Ισραήλ, σύμφωνα με δύο άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Μία κάμερα είχε μια γωνία που αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη, είπε ένα από τα άτομα, επιτρέποντάς τους να προσδιορίσουν πού άρεσε στους άνδρες να παρκάρουν τα προσωπικά τους αυτοκίνητα και παρέχοντας μια εικόνα για τη λειτουργία ενός συνηθισμένου τμήματος του, αυστηρά φυλασσόμενου, συγκροτήματος.

Αλί Χαμενεΐ: Η δημιουργία «μοτίβων ζωής»

Πολύπλοκοι αλγόριθμοι πρόσθεσαν λεπτομέρειες στα αρχεία των μελών των φρουρών ασφαλείας, που περιλάμβαναν τις διευθύνσεις τους, τις ώρες εργασίας τους, τις διαδρομές που ακολουθούσαν για να πάνε στη δουλειά τους και, το πιο σημαντικό, ποιον συνήθως είχαν αναλάβει να προστατεύουν και να μεταφέρουν δημιουργώντας αυτό που οι αξιωματικοί των μυστικών υπηρεσιών αποκαλούν «μοτίβο ζωής».

Οι δυνατότητες αυτές ήταν μέρος μιας πολυετούς εκστρατείας πληροφοριών που βοήθησε να προετοιμαστεί το έδαφος για τη δολοφονία του Ανώτατου Θρησκευτικού Ηγέτη του Ιράν. Αυτή η πηγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, μία από τις εκατοντάδες διαφορετικές ροές πληροφοριών, δεν ήταν ο μόνος τρόπος με τον οποίο το Ισραήλ και η CIA μπόρεσαν να προσδιορίσουν με ακρίβεια την ώρα που ο 86χρονος Χαμενεΐ θα βρισκόταν στο γραφείο του εκείνο το μοιραίο Σάββατο πρωί και ποιοι θα τον συνόδευαν.

Ούτε το γεγονός ότι το Ισραήλ κατάφερε επίσης να διακόψει τη λειτουργία μεμονωμένων στοιχείων περίπου δώδεκα πύργων κινητής τηλεφωνίας κοντά στην οδό Pasteur, κάνοντας τα τηλέφωνα να φαίνονται απασχολημένα όταν καλούνταν και εμποδίζοντας την ομάδα προστασίας του Χαμενεΐ να λάβει πιθανές προειδοποιήσεις.

Πολύ πριν πέσουν οι βόμβες, «γνωρίζαμε την Τεχεράνη όπως γνωρίζουμε την Ιερουσαλήμ», είπε ένας τρέχων αξιωματούχος των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών. «Και όταν γνωρίζεις [ένα μέρος] τόσο καλά όσο γνωρίζεις τον δρόμο όπου μεγάλωσες, παρατηρείς το παραμικρό που δεν είναι στη θέση του».

Πώς έγινε το χτύπημα του Σαββάτου

Καθοριστικής σημασίας ήταν και η συμβολή των ΗΠΑ. Πηγές αναφέρουν ότι η CIA διέθετε ανθρώπινη πηγή με άμεση γνώση του προγράμματος της συνάντησης το πρωί του Σαββάτου, όταν ο 86χρονος Χαμενεΐ βρισκόταν στα γραφεία του μαζί με ανώτερα στελέχη.

Η εντολή για την επιχείρηση -με την κωδική ονομασία «Epic Fury»- δόθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ταξίδευε με το Air Force One. Αμερικανικές κυβερνοδυνάμεις φέρονται να «τύφλωσαν» ιρανικά συστήματα επιτήρησης, ανοίγοντας τον δρόμο για τα ισραηλινά μαχητικά.

Ισραηλινά αεροσκάφη, που πετούσαν για ώρες ώστε να φτάσουν στον ακριβή χρόνο και σημείο, εκτόξευσαν δεκάδες κατευθυνόμενα πυρομαχικά ακριβείας στο συγκρότημα. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε μέρα μεσημέρι, επιλογή που, κατά τον ισραηλινό στρατόμ προσέφερε τακτικό αιφνιδιασμό.

Σε αντίθεση με τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, ο οποίος ζούσε επί χρόνια σε υπόγεια καταφύγια, ο Χαμενεΐ δεν φέρεται να διέμενε μόνιμα σε κάτι αντίστοιχο. Πηγές αναφέρουν ότι διέθετε δύο καταφύγια, όμως τη συγκεκριμένη ημέρα δεν βρισκόταν σε κανένα από αυτά.

Περισσότεροι από μισή ντουζίνα νυν και πρώην Ισραηλινοί αξιωματούχοι πληροφοριών που μίλησαν στους FT επισημαίνουν ότι η δολοφονία του Χαμενεΐ ήταν πρωτίστως πολιτική απόφαση. Το Ισραήλ έχει ιστορικό στοχευμένων δολοφονιών στο εξωτερικό -από πυρηνικούς επιστήμονες έως ηγετικά στελέχη οργανώσεων- όμως η εξόντωση ενός εν ενεργεία ανώτατου θρησκευτικού και πολιτικού ηγέτη συνιστά ποιοτικό άλμα.

Η επίθεση εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική που, σύμφωνα με πρώην αξιωματούχους της Μοσάντ, ξεκίνησε ήδη από το 2001, όταν ο τότε πρωθυπουργός Αριέλ Σαρόν έθεσε το Ιράν ως κορυφαία προτεραιότητα των μυστικών υπηρεσιών.

Με πληροφορίες από Financial Times