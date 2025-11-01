Βασιλιάς Κάρολος: Θα δώσει «εξαψήφια» αποζημίωση και ετήσιο επίδομα στον Άντριου;

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ πρόκειται να λάβει ένα μεγάλο εφάπαξ ποσό και ένα ετήσιο επίδομα, μετά την αφαίρεση του βασιλικού τίτλου και των τιμών του.

Όπως έγινε γνωστό, χθες, ο βασιλιάς Κάρολος ξεκίνησε την επίσημη διαδικασία για την αφαίρεση του τίτλου του «πρίγκιπα» από τον Άντριου, ενώ του ζητήθηκε να εγκαταλείψει και τη βασιλική του κατοικία, το Royal Lodge.

Μία από τις επιλογές για τη «συμφωνία μετεγκατάστασης», καθώς ο βασιλιάς Κάρολος επιδιώκει μια «οριστική λύση» στο πρόβλημα του Άντριου, περιλαμβάνει ένα αρχικό ποσό έξι ψηφίων για να καλύψει τη μετακόμισή του από το Γουίνδσορ σε ιδιωτική κατοικία, μεταδίδει ο Guardian.

Έπειτα θα ακολουθήσει ένα ετήσιο επίδομα, καταβαλλόμενο από τα ιδιωτικά κεφάλαια του βασιλιά Καρόλου, που εκτιμάται ότι θα είναι αρκετές φορές υψηλότερο από τη ναυτική σύνταξη των 20.000 λιρών ετησίως του Άντριου, σύμφωνα με πηγές. Οι συνομιλίες για το «πακέτο μετεγκατάστασης» φέρονται να συνεχίζονται.

Ο πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, φέρεται να στηρίζει πλήρως την απόφαση του βασιλιά. Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε: «Η καρδιά μας είναι με την οικογένεια της Βιρτζίνια Τζιούφρε και με όλα τα θύματα που υπέφεραν από τα αποτρόπαια εγκλήματα του Τζέφρι Έπσταϊν». Ο αδελφός της Τζιούφρε, Σκάι Ρόμπερτς, είπε στον Guardian ότι η δήλωση του Παλατιού αποτελεί «μια βασιλική παραδοχή ότι κάτι συνέβη» μεταξύ του έκπτωτου δούκα και της αδελφής του, η οποία αυτοκτόνησε φέτος.

Πρόσθεσε: «Νομίζω ότι [ο βασιλιάς] μιλάει πολύ καθαρά με αυτή τη δήλωση, όταν λέει ότι βρίσκεται στο πλευρό των επιζώντων».

Η κυβέρνηση είχε ενημερωθεί πριν από την ανακοίνωση του Παλατιού του Μπάκιγχαμ και έχει καταστήσει σαφές ότι θεωρεί συνταγματικά ορθή την απόφαση του βασιλιά.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία εξετάζει αν πρέπει να ξεκινήσει νέες ποινικές έρευνες σχετικά με τις φερόμενες δραστηριότητες του πρώην πρίγκιπα.

Αυτή τη στιγμή εμπλέκεται σε δύο έρευνες της βρετανικής αστυνομίας. Η μία είναι «διερευνητική φάση» – δηλαδή προκαταρκτική εξέταση πριν από επίσημη ποινική έρευνα – για το αν τα μεταθανάτια δημοσιευμένα απομνημονεύματα της Βιρτζίνια Τζιούφρε και άλλοι πρόσφατοι ισχυρισμοί απαιτούν πλήρη διερεύνηση.

Η δεύτερη έρευνα σχετίζεται με καταγγελίες ότι ο Άντριου προσπάθησε να πείσει τους αστυνομικούς της προσωπικής του φρουράς να βρουν επιβαρυντικά στοιχεία εναντίον της Τζιούφρε.

Ενώ η απώλεια των τίτλων του τίθεται σε ισχύ άμεσα, ο πρώην πρίγκιπας δεν αναμένεται να εγκαταλείψει το Royal Lodge πριν από τα Χριστούγεννα.

Με πληροφορίες από Guardian

