Τι επιφυλάσσει το μέλλον για τον «έκπτωτο» πρίγκιπα Άντριου

Σε μια απόφαση - ορόσημο για τη βρετανική μοναρχία, το παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι Άντριου Μαουντμπάτεν - Ουίνδσορ και όχι «πρίγκιπας» θα αποκαλείται από εδώ και στο εξής ο αδελφός του βασιλιά Καρόλου.

Έπειτα από εβδομάδες ισχυρών πιέσεων που ακολούθησαν των αποκαλύψεων, για τις συνδέσεις του Άντριου με τον καταδικασμένο παιδεραστή, χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν και τη σεξουαλική κακοποίηση της Βιρτζίνια Τζιούφρε, ο βασιλιάς Κάρολος ξεκίνησε τις διαδικασίες για να του αφαιρεθούν οι τίτλοι και οι τιμές του.

Μάλιστα, αναμένεται να αποχωρήσει σύντομα και από την οικία του στο Ουίνδσορ.

«Ο Βασιλιάς σήμερα ξεκίνησε επίσημη διαδικασία για την αφαίρεση του τίτλου, των διακρίσεων και τιμών του πρίγκιπα Άντριου», ανέφερε χαρακτηριστικά το παλάτι σε ανακοίνωση την Πέμπτη το βράδυ.



«Ο πρίγκιπας Άντριου θα είναι πλέον γνωστός ως Άντριου Μαουντμπάτεν - Ουίνδσορ» συνεχίζει η ανακοίνωση, ενώ σχετικά με την οικία του «έχει επιδοθεί επίσημη ειδοποίηση για παράδοση της μίσθωσης και θα μετακομίσει σε άλλη ιδιωτική κατοικία. Αυτές οι κυρώσεις κρίνονται απαραίτητες, παρά το γεγονός ότι συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες εναντίον του».

Σύμφωνα με αναλυτές, η γλώσσα της ανακοίνωσης του παλατιού χαρακτηρίστηκε «πολύ σκληρή».

«Οι απλοί άνθρωποι δε νοιάζονται για τις λεπτομέρειες των τίτλων, θέλουν να δουν τιμωρία, και η κοινή γνώμη είναι πολύ αρνητική απέναντι στον Άντριου. Το παλάτι το γνωρίζει και η γλώσσα της ανακοίνωσης το αντικατοπτρίζει», ανέφερε η ιστορικός των βασιλικών υποθέσεων Kelly Swaby, στο BBC.

Ωστόσο, τι θα συμβεί στη συνέχεια;

Ο Άντριου δε θα προσκαλείται πλέον σε δημόσιες βασιλικές εκδηλώσεις, και οι πρόσφατες εμφανίσεις του περιορίστηκαν σε ιδιωτικές οικογενειακές εκδηλώσεις, όπως κηδείες ή μνημόσυνα. Αυτό το φιάσκο θα συνεχίσει να «ακολουθεί» τη βασιλική οικογένεια, λέει από την πλευρά του ο ιστορικός και συγγραφέας Andrew Lownie. «Τέλος πάντων προσπαθούν να πάρουν τον έλεγχο της ιστορίας, αλλά αυτό δεν είναι το τέλος», δήλωσε στο BBC.

«Το παλάτι λαμβάνει επιτέλους αποφασιστικά μέτρα, αλλά αυτό δε θα ικανοποιήσει πλήρως τη δημόσια ανησυχία», συνέχισε.

Οι υποστηρικτές της δημοκρατίας λένε ότι πρέπει να γίνει ευρύτερη έρευνα, για το τι ήξερε η βασιλική οικογένεια σχετικά με τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν. «Δεν πρόκειται μόνο για οικογενειακό ζήτημα. Δεν είναι ιδιωτικό θέμα», καταλήγει.