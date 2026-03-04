ΔΙΕΘΝΗ

Στην Κύπρο οι φρεγάτες που έστειλε η Ελλάδα: Ποιες άλλες χώρες έχουν ανακοινώσει βοήθεια

Ήδη τέσσερα ελληνικά F‑16 έχουν σταθμεύσει στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ. Eurokinissi
Η Αθήνα επιβεβαιώνει έμπρακτα την στήριξή της προς την Κύπρο, σε «μια από τις μεγαλύτερες επιχειρησιακές κινήσεις των τελευταίων ετών», όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Οι ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» που απέπλευσαν με προορισμό την Κύπρο, ενισχύουν την αεράμυνα του νησιού απέναντι στις αυξανόμενες απειλές στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο, ενισχύοντας το πλέγμα αεράμυνας της περιοχής.

Η αποστολή σηματοδοτεί την πρώτη επιχειρησιακή ανάπτυξη της υπερσύγχρονης Belharra «Κίμων», η οποία πλέον εντάσσεται ενεργά στον σχεδιασμό της Ανατολικής Μεσογείου. Ήδη τέσσερα ελληνικά F‑16 έχουν σταθμεύσει στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.

Οδηγία ΗΠΑ για Κύπρο

Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ εξέδωσαν νέα ταξιδιωτική οδηγία για την Κύπρο, καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες να επανεξετάσουν τα ταξίδια τους και επιτρέποντας στο μη απαραίτητο προσωπικό της αμερικανικής κυβέρνησης και στις οικογένειές τους να αποχωρήσουν προληπτικά, λόγω αυξημένου κινδύνου ασφαλείας.

Η οδηγία εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης αναβάθμισης των επιπέδων κινδύνου σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ έχουν ζητήσει την αποχώρηση πολιτών τους από περισσότερες από δώδεκα χώρες της περιοχής, εν μέσω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης ΗΠΑ- Ισραήλ με το Ιράν.

Νωρίτερα την Τρίτη, το αμερικανικό ΥΠΕΞ είχε αυξήσει τα επίπεδα κινδύνου ασφαλείας για την Ιορδανία, το Ομάν, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι Αμερικανοί πολίτες έχουν κληθεί να αποχωρήσουν από περισσότερες από δώδεκα χώρες της περιοχής, εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

Μετά την επίθεση με drones στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου τη Δευτέρα (2/3), και το Λονδίνο προχωρά σε άμεση ενίσχυση της παρουσίας του στην Κύπρο.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την αποστολή ελικοπτέρων με δυνατότητες αντιμετώπισης drones καθώς και του αντιτορπιλικού HMS Dragon, ενός από τα πλέον προηγμένα πλοία του βρετανικού στόλου.

Ο Στάρμερ ενημέρωσε τηλεφωνικά τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, τονίζοντας ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πλήρως προσηλωμένο στην ασφάλεια της Κύπρου και του βρετανικού στρατιωτικού προσωπικού που βρίσκεται εκεί».

Μετά τη Γαλλία και η Γερμανία ανταποκρίθηκε επίσης, θετικά σε αίτημα για αποστολή πολεμικού πλοίου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

