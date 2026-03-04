ΔΙΕΘΝΗ

Διεθνή

Κύπρος: Οι ΗΠΑ εξέδωσαν ταξιδιωτική οδηγία

Η ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας στην Κύπρο

The LiFO team
Oι ΗΠΑ εξέδωσαν νέα ταξιδιωτική οδηγία για την Κύπρο.

Οι ΗΠΑ καλούν τους Αμερικανούς πολίτες να επανεξετάσουν τα ταξίδια τους και επιτρέποντας στο μη απαραίτητο προσωπικό της αμερικανικής κυβέρνησης και στις οικογένειές τους να αποχωρήσουν προληπτικά, λόγω αυξημένου κινδύνου ασφαλείας.

Η οδηγία εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης αναβάθμισης των επιπέδων κινδύνου σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ έχουν ζητήσει την αποχώρηση πολιτών τους από περισσότερες από δώδεκα χώρες της περιοχής, εν μέσω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης ΗΠΑ- Ισραήλ με το Ιράν.

Νωρίτερα την Τρίτη, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών είχε αυξήσει τα επίπεδα κινδύνου ασφαλείας για την Ιορδανία, το Ομάν, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι Αμερικανοί πολίτες έχουν κληθεί να αποχωρήσουν από περισσότερες από δώδεκα χώρες της περιοχής, εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

Περίπου 9.000 πολίτες των ΗΠΑ έφυγαν από τη Μέση Ανατολή

Η διπλωματία των ΗΠΑ έκανε γνωστό χθες Τρίτη ότι «πάνω από 9.000» υπήκοοι της χώρας εγκατέλειψαν την περιοχή της Μέσης Ανατολής, λόγω του πολέμου εναντίον του Ιράν και τα ιρανικά αντίποινα.

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών, πάνω από 9.000 αμερικανοί πολίτες επέστρεψαν σώοι και ασφαλείς από τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων 300 και πλέον από το Ισραήλ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οργανώνονται πτήσεις τσάρτερ για τον σκοπό από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία και την Ιορδανία, διευκρίνισε το υπουργείο Εξωτερικών.

Προχθές Δευτέρα, η αμερικανική διπλωματία παρότρυνε τους Αμερικανούς που είναι παρόντες σε όλη τη Μέση Ανατολή, από την Αίγυπτο προς ανατολάς, να εγκαταλείψουν την περιοχή με εμπορικά μέσα, παρότι τα αεροδρόμια έχουν κλείσει ή υπόκεινται σε δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο μεγαλύτερο μέρος της περιφέρειας.

Προηγουμένως αξιωματούχος είχε πει πως κάπου 230 πολίτες των ΗΠΑ εγκατέλειψαν το Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν.

Συνεχίζουν να είναι «διαθέσιμες» κάποιες «εμπορικές αεροπορικές επιλογές» στη Σαουδική Αραβία, στα ΗΑΕ, στο Ομάν και στην Αίγυπτο, ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σε κάθε περίπτωση η Ουάσιγκτον «θα διευκολύνει ταξίδια προς τρίτες χώρες όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες», κι από το Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ έκλεισαν πολλές πρεσβείες τους σε χώρες της περιοχής κι έδωσαν διαταγή στο μέλη του προσωπικού τους που δεν θεωρούνται απόλυτα απαραίτητα και στους συγγενείς τους να φύγουν, εν μέσω ιρανικών επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον αμερικανικών συμφερόντων σε χώρες της περιοχής, μη εξαιρουμένων διπλωματικών αντιπροσωπειών.

Κυβερνήσεις και αεροπορικές εταιρείες οργανώνουν πτήσεις επαναπατρισμού ταξιδιωτών που έχουν αποκλειστεί εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή--καθώς ακυρώθηκαν κάπου 19.000 πτήσεις σε τέσσερις ημέρες. Κάποια εμπορικά αεροσκάφη ξανάρχισαν περιορισμένο αριθμό πτήσεων χθες.

