Τελεσίδικα εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή - Ένοχοι και οι 42 κατηγορούμενοι

Ένοχοι είναι και οι 42 κατηγορούμενοι στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων ανακοίνωσε την ενοχή και των 42 κατηγορούμενων με τη Χρυσή Αυγή να θεωρείται τελεσίδικα εγκληματική οργάνωση, υπό τον μανδύα πολιτικού κόμματος.

Η διαδικασία σφραγίζει την τελεσίδικη απάντηση της Δικαιοσύνης στη μοναδική ποινική υπόθεση παγκοσμίως που, κατά την κατηγορία, αφορά μία ναζιστικού τύπου οργάνωση η οποία χρεώνεται εγκλήματα κατά της ζωής και εισήλθε ως πολιτικό κόμμα στη Βουλή και τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη της χώρας.

Για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» ένοχοι κρίθηκαν οι: Νίκος Μιχαλολίακος, Ηλίας Κασιδιάρης, Ιωάννης Λαγός, Χρήστος Παπάς, Ηλίας Παναγιώταρος, Γιώργος Γερμενής και Αρτέμης Ματθαιόπουλος.

Για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση ένοχοι κρίθηκαν οι υπόλοιποι 11 πρώην βουλευτές: Αντώνιος Γρέγος, Ελένη Ζαρούλια, Πολύβιος Ζησιμόπουλος, Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Νίκος Κούζηλος, Δημήτρης Κουκούτσης, Νίκος Μίχος, Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης, Στάθης Μπούκουρας, Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος και Μιχαλης Αρβανίτης.

Μεταξύ των υπόλοιπων κατηγορουμένων που καταδικάστηκαν για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση είναι ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, ο πυρηνάρχης της Τοπικής Οργάνωσης Περάματος της Χρυσής Αυγής, Αναστάσιος Πανταζής και ο πυρηνάρχης της Τοπικής Οργάνωσης Νίκαιας, Γιώργος Πατέλης.

Παρούσα στο Εφετείο ήταν και η μητέρα του δολοφονημένου Παύλου, Μάγδα Φύσσα.

Χρυσή Αυγή: Δολοφονία Παύλου Φύσσα

Για την εν ψυχρώ δολοφονία του Παύλου Φύσσα σε δημόσια θέα ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση κρίθηκε και σε δεύτερο βαθμό ο Γιώργος Ρούπακιας. Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων έκρινε τον Γιώργο Ρουπακιά επίσης ένοχο για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, ενώ έχουν παραγραφεί τα αδικήματα της παράνομης οπλοκατοχής, της οπλοφορίας και οπλοχρησίας, για τα οποία είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως.

Για συνεργεια στην ανθρωποκτονία Φύσσα κρίθηκαν ένοχοι οι 15 κατηγορούμενοι. Πρόκειται για τους Ιωάννη Άγγο, Μάριο Αναδιώτη, Γιώργο Δήμου, Ιωάννη Καζατζόγλου, Ελπιδοφόρο Καλαρρύτικο, Ιωάννη Κομιανό, Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Αναστάσιο Μιχάλαρο, Γιώργο Πατέλη, Γιώργο Σκάλκο, Γιώργο Σταμπέλο, Λέοντα Τσαλίκη, Νικόλαο Τσόρβα.

Χρυσή Αυγή: Επίθεση στους αλιεργάτες

Για την επίθεση σε βάρος των αλιεργατών στο Κερατσίνι ένοχοι κρίθηκαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οι πέντε κατηγορούμενοι (Δημήτρης Αγριογιάννης, Μάρκος Ευγενικός, Θωμάς Μαρίας, Αναστάσιος Πανταζής, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος).

Χρυσή Αυγή: Οι ποινές

Εν αναμονή της ανακοίνωσης των ποινών, η σημερινή απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων ενδέχεται να οδηγήσει σε αυστηρότερη μεταχείριση για τους οριστικά καταδικασθέντες ως διευθυντές εγκληματικής οργάνωσης — Νίκο Μιχαλολιάκο, Ηλία Κασιδιάρη, Χρήστο Παππά, Ιωάννη Λαγό, Γιώργο Γερμενή, Ηλία Παναγιώταρο και Αρτέμη Ματθαιόπουλο — καθώς και για τους καταδικασθέντες στην υπόθεση της απόπειρας ανθρωποκτονίας του Αιγύπτιου αλιεργάτη Αμπουζίντ Εμπάρακ.

Αυτό το ενδεχόμενο προέκυψε ύστερα από την έφεση που άσκησε ο Εισαγγελέας Εφετών Στέλιος Κωσταρέλλος, κρίνοντας ότι το πρωτόδικο δικαστήριο θα έπρεπε να είχε επιβάλει αυστηρότερες ποινές για τα συγκεκριμένα αδικήματα.

Κατά συνέπεια, οι πρωτόδικες ποινές των 13 ετών για τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης μπορεί πλέον να αυξηθούν έως και στα 15 έτη, το ίδιο και οι ποινές που επιβλήθηκαν για την απόπειρα ανθρωποκτονίας εις βάρος του Αμπουζίντ Εμπάρακ.